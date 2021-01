Alziraescomercio.com tanca la campanya de Nadal amb resultats molt positius respecte al creixement d’usuaris i vendes

Connect on Linked in

La plataforma de comerç electrònic www.alziraescomercio.com tanca la campanya de Nadal amb vendes superiors als 5.300 euros en els comerços alzirenys. Aquest marketplace impulsat des de l’Ajuntament d’Alzira es va posar en marxa el passat 2 de novembre per a reforçar la permanència de les botigues físiques mitjançant la venda en línia i compta amb grans avantatges per als comerços locals i de la comarca i per als consumidors d’Alzira i les localitats properes.



En la campanya nadalenca, s’ha observat un especial augment en les vendes de productes d’alimentació i begudes, seguit de comandes de frescos com la carn i els embotits. Productes de producció local com ara els dolços de reis o productes gourmet tenen una alta demanda.



Pel que fa a les mètriques relatives a l’adquisició d’usuaris, destaca positivament el percentatge d’usuaris recurrents –aquells usuaris que ja han visitat el web i repetixen–, que arriba al 43.7%, mentre que el nombre d’usuaris totals supera els 310.000. La plataforma ja compta amb 526 usuaris registrats i les dades demostren que cada mitja hora una mitjana de 15 persones coincidixen al web. Tot un mercat a l’abast dels consumidors.



“En gairebé dos mesos, s’ha registrat més de 338 comandes, una fantàstica acollida d’este aparador virtual amb què intentem donar al comerç major visibilitat i major accessibilitat, més ara amb les restriccions i dificultats que patim tota la ciutadania en esta època de crisi sanitària” ha assenyalat l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez. A més, afig, “des de l’Ajuntament estem impulsant tots els esforços necessaris en matèria de desenvolupament tècnic i promoció comercial perquè alziraescomercio.com continue el fantàstic rumb que ha adquirit des de el seu llançament fa poc més de dos mesos”.



MILLORES CONSTANTS



Des que s’ha obert la plataforma de comerç electrònic, no s’ha deixat d’emprendre esforços en la millora de la plataforma. Fins ara, noves implementacions com la millora de la gestió de l’stock per a facilitar les operacions de venda als comerços, la recerca de comerços per categories, l’opció de comprar des d’Instagram o la possibilitat de contactar directament amb el comerç via Whatsapp, fan d’esta plataforma una eina molt profitosa. Des de l’Ajuntament s’han dut a terme tots els esforços possibles en la promoció de la plataforma, tant en mitjans de comunicació com en xarxes i fins i tot, altres administracions com la Comunitat de Madrid, s’han mostrat interessades en este projecte pensat en local, amb perspectiva global.



A més el passat mes de desembre l’Ajuntament rebia la comunicació de la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme en la qual se’ns atorgava la menció especial al “Concurs d’idees Tecnològiques per al Comerç Minorista”, destinat a promoure el talent i la innovació, a contribuir a generar solucions tecnològiques en el comerç minorista que servisquen per a dinamitzar i modernitzar el xicotet comerç.



El repartiment és gratuït a Alzira i en fins a 10 localitats pròximes a la capital de la Ribera, Albalat de la Ribera, La Barraca d’Aigües Vives, Benimuslem, Corbera, L’Alcúdia, Algemesí, Benicull, Carcaixent i Polinyà.