“Amalgama dansera” de Ricardo Balbastre guanya el VIIIé Concurs de Cartell de Danses 2021

El cartell guanyador representa la vivacitat de la festa front a la situació actual en què la Covid marca la tradició per segon any consecutiu

Per segon any consecutiu Guadassuar ha degut suspendre les Danses per la pandèmia del coronavirus, encara que si s’ha celebrat el concurs de cartells amb la intenció de seguir ampliant la col·lecció de cartells de la festa d’estiu del poble de Guadassuar.

El VIIIé Concurs de Cartell de Danses 2021 ha tingut com a proposta guanyadora el disseny del guadassuarenc Ricardo Balbastre, que rep com a títol “Amalgama dansera”.

L’objectiu és revifar la festa, que malauradament no podrà desplegar la seua magnitud com ho faria tradicionalment.

El jurat, elegit per la Regidoria de Festes, estava format per personal del departament de comunicació, l’alcaldia i representants dels Festers de Sant Roc 2021 i les Festeres de l’Assumpció 2021. Els criteris que es van tindre en compte a l’hora d’elegir el cartell guanyador són l’originalitat de la proposta, la representativitat i la facilitat d’adaptació.

El jurat ha decidit a més donar un accèssit al cartell “Una mirada a l’essència”, de la veïna de Guadassuar Àngels Pérez, que abraça totes les festes d’estiu i les organitza amb gran originalitat i representativitat dins d’un taulell valencià.

El cartell guanyador pretén ser un recull de l’heterogeneïtat i la vivesa característiques de les festes d’estiu i està dotat amb un premi de 400€.