Amb “Art Al Carrer” Dones de Picanya lluiten per món més igualitari entre dones i homes amb l’art als balcons

Dones de Picanya organitza el nové ART Al CARRER.

Aquest certamen impulsat un any més per Dones de Picanya, amb el suport de l’ajuntament, pretén reivindicar la igualtat entre homes i dones des d’un vessant creatiu i lúdic, proposant com a tema la dona.

L’exposició que compta amb un total de 26 obres d’artistes i de col·lectives locals i d’artistes d’altres localitats, es pot contemplar als balcons del carrer Major de Picanya.

El certamen d’enguany s’ha organitzat seguint totes les mesures sanitàries i estarà adaptat a la Covid-19, per aquest motiu l’inaguració es va realitzar en línia.

Dones de Picanya no volien deixar passar aquesta oportunitat per donar ànims als ciutadans en aquest moment de pandèmia que estem vivint i a més poder reivindicar i alçar la veu per les dones.

L’art i el color dels artistes que mostren la seua obra als balcons té com a denominador comú visibilitzar la necessitat d’un món més igualitari entre dones i homes.

Aquest emblemàtic carrer de Picanya acollirà aquesta mostra d’Art Al Carrer fins al 9 de març.