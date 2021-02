Amb el “Camí de la Poesia” l’Associació de Poetes i Poetesses d’Alaquàs apropen a la ciutadania les seues obres poètiques

Print This Post

És una iniciativa promoguda per l’Associació de Poetes i Poetesses i l’Ajuntament d’Alaquàs que té per objectiu apropar a la ciutadania les obres literàries a través dels diferents canals informatius

L’Associació de Poetes i Poetesses d’Alaquàs amb la col·laboració de l’Ajuntament hi han posat en marxa la segona edició del “Camí de la Poesia”, amb l’objectiu d’apropar la cultura i els versos dels poetes d’Alaquàs a tots els veïns i veïnes del municipi.

Els vianants podran realitzar la ruta “Camí de la Poesia” que convida a recórrer diferents zones del municipi amb deu parades que corresponen als deu panells informatius amb què compta l’Ajuntament d’Alaquàs i que es converteixen, per a l’ocasió, en quaderns de poesia.

Els veïns i veïnes podran llegir les 20 composicions literàries impreses en els panells i a més els poemes també podran ser escoltades gràcies a l’aplicació de codis QR.

Alguns poetes i poetesses locals i també d’autors d’altres localitats han volgut sumar-se a aquesta iniciativa i expressar idees, sentiments i històries d’una manera estètica i bella a través dels seus textos.

La proposta va nàixer per commemorar el 23 d’abril, Dia del Llibre i posar en valor la qualitat de les composicions literàries dels autors locals. Aquesta segona edició correspon a la de l’any 2020 ja que donades les circumstàncies generades per la pandèmia, no es van poder instal·lar els poemes als panells informatius.