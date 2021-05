Amb el lema ‘Menja bé i salva el clima’, l’Ajuntament de València ha posat en marxa la quarta edició de la campanya València Canvia pel Clima!

Connect on Linked in

Entre el 31 de maig i el 8 de juny hi haurà un punt d’informació, tallers, animació infantil i una obra de teatre

Amb el lema ‘Menja bé i salva el clima’, l’Ajuntament ha posat en marxa la quarta edició de la campanya València Canvia pel Clima!, que es desenvolupará entre el 31 de maig i el 8 de juny en diversos mercats municipals per promoure l’alimentació sostenible i el consum de productes de proximitat com a eina per combatre el canvi climàtic. Hi haurà un punt d’informació, tallers, animació infantil i una obra de teatre per conscienciar sobre la relació entre l’alimentació i l’emergència climàtica. El regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon, ha presentat en roda de premsa el programa d’activitats amb què es pretén fer reflexionar la ciutadania sobre com “pot ser part del canvi amb xicotetes decisions respecte a la forma d’omplir la cistella de la compra”.

La campanya València Canvia pel Clima! d’enguany se centra en “la necessitat de transformació dels sistemes alimentaris per fer-los sostenibles com a ferramenta per a l’acceleració de l’acció climàtica”, segons ha explicat el regidor Alejandro Ramon. Per exemple, ha dit l’edil, “no és el mateix consumir taronges valencianes que sud-africanes, perquè a més que les valencianes estan més bones, les taronges sud-africanes requerixen transport en vaixell que deixa una petjada de carboni molt més elevada”. Per això, “cal repensar el model agroalimentari en totes les seues etapes, des de la producció fins al consumidor i la consumidora finals, amb especial èmfasi en el consum de productes de la nostra terra, de proximitat o de quilòmetre zero, de temporada i d’agricultura ecològica”.

Entre el 31 de maig i el 8 de juny, en horari de 10 a 13.30 hores, hi haurà un punt d’informació itinerant per huit mercats municipals i el seu entorn, on estaran presents l’Observatori del Canvi Climàtic de la Fundació València Clima i Energia, el gabinet de didàctica del Jardí Botànic de la Universitat de València i Mercavalència. L’observatori conscienciarà sobre el canvi climàtic. El Jardí Botànic proposarà activitats relacionades amb la plantació d’horts a casa, l’ús d’herbes aromàtiques per condimentar i evitar l’abús de la sal, o com evitar el desaprofitament d’aliments. Mercavalència, per la seua part, donarà a conéixer entre els venedors i venedores dels mercats l’Ecotira, la seua nova línia de productes ecològics de l’Horta de València, i entre el veïnat, la seua campanya Pregunta sobre la traçabilitat i qualitat dels productes alimentaris.

Per dinamitzar estes jornades, un grup de clowns mostrarà 26 maneres de lluitar contra el canvi climàtic. El punt d’informació itinerant i l’actuació dels pallassos estaran al mercats d’Algirós (31 de maig), Jerusalem (1 de juny), Central (2 de juny), Russafa (3 de juny), Rojas Clemente (4 de juny), Cabanyal (5 de juny), Benicalap (7 de juny) i Castella (8 de juny). D’altra banda, el 5 de juny, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, les places dels mercats de Russafa, Rojas Clemente i el Cabanyal seran escenari, en horari de 10 a 13.30 hores, de tallers sobre receptes saludables contra el canvi climàtic, xarrades de diverses entitats sobre els seus projectes entorn de l’alimentació i l’acció climàtica, animació infantil, i l’obra de teatre ‘Operació biquini del desert’ (esta última a Rojas Clemente i Russafa). Un dia després, el diumenge 6 de juny, el Jardí Botànic, al carrer de Quart, acollirà una activitat familiar per gestionar horts ecològics.

La campanya es complementarà amb cartells en MUPIs i informació en xarxes socials. L’Ajuntament va posar en marxa en 2018 la iniciativa València Canvia pel Clima! amb l’objectiu de difondre totes les propostes i accions realitzades a la ciutat per lluitar contra el canvi climàtic tant des del consistori com per part dels moviments socials i organitzacions no governamentals, instituts universitaris i de recerca, empreses privades i altres administracions públiques. Es tracta, en paraules d’Alejandro Ramon, “d’un repte que només amb la plena participació d’una ciutadania informada i compromesa amb el seu futur podrà generar l’aliança que fa falta per fer front a una transformació que no ha de deixar ningú arrere”.