Amb el lema ‘Presents en tots els àmbits essencials. Essencials en tots els àmbits’ SAE celebra el 8M

Amb aquest lema, el Sindicat de Tècnics d’Infermeria (SAE) se suma un any més al Dia Internacional de la Dona per a destacar el paper protagonista que totes les dones han tingut en els àmbits essencials durant els mesos més durs de la pandèmia, i unint-nos així al lema sota el qual enguany es reivindica a tot el món la igualtat: “Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la Covid-19”.

Sanitàries, farmacèutiques, mestres, forenses, professionals de supermercats, científiques, investigadores, transportistes, policies, dones de la Unitat Militar d’Emergències, bomberes, periodistes, professionals de la neteja i gestió de residus… les dones hem sigut essencials en cadascun dels àmbits professionals imprescindibles durant els pitjors mesos de la pandèmia. La nostra formació, treball, esforç i implicació ens han permés ser presents en totes les activitats laborals, no obstant això la diferència salarial i la falta de respecte continuen sent una tònica habitual en molts àmbits.

Si la veritat és que les professionals Tècnics en Cures d’Infermeria i la resta de professionals Tècniques de la Formació Professional comptem amb un salari igual al dels nostres companys per ser treballadores públiques, existeixen àmbits sanitaris privats en els quals aquesta diferència pot existir; però, a més, el menystinc cap als col·lectius que representem és una constant inqüestionable en tots els àmbits assistencials.

Malgrat estar en primera línia d’actuació durant la pandèmia, molts responsables polítics i sanitaris han obviat el nostre treball, la nostra responsabilitat i la nostra dedicació en els seus discursos d’agraïment i homenatges als professionals sanitaris. Per això, també volem aprofitar aquest dia per a reivindicar el treball dels nostres col·lectius, formats majoritàriament per dones, i, no sabem si per això, menyspreades sistemàticament.

“El que sí que és una realitat és que ni les nostres funcions, ni la nostra formació, ni els nostres coneixements, ni el nostre treball amb l’usuari estan sent reconeguts per l’Administració, la qual cosa suposa un tracte desigual respecte al que se li dona a altres categories professionals. Per això exigim respecte i reconeixement, perquè és l’única via per a aconseguir que les nostres reivindicacions i treball siguen revisats i actualitzats i es busquen solucions justes i equitatives que tinguen com a eix central el desenvolupament laboral, formatiu i salarial de les professionals tècniques. El nostre treball, com el de la resta de professionals, és fonamental per a dotar de qualitat l’assistència al pacient, tal com estem demostrant des de fa un any”, explica Isabel Lozano, secretària d’organització i comunicació de SAE.

Related