Amb el trofeu Sant Bernat, arriba a la seua fi la temporada rugbystica d’Alzira

El trofeu Sant Bernat posa fi de forma tradicional des de fa dècades a la temporada rugbystica en la capital de la Ribera.



Aquest dissabte 6 de juliol, el club local posa fi a les activitats esportives de la pilota oval i s’aprofita l’ocasió per a celebrar una jornada lúdic festiva, en la qual, i també de forma tradicional, es fa partícips als progenitors dels jugadors de la pedrera local, fent-los jugar amb i contra els seus fills, en uns partidillos que resulten la mar de divertits i en els quals mamàs i papàs, solen rebre alguna lliçó d’humilitat.



També els veterans tindran ocasió de mostrar els seus cossos serrans i recordar vells temps, encara que la realitat és que acaben comprovant que el camp ara és més gran que abans, o això sembla.



En últim lloc i com a plat fort, enguany s’enfrontaran els equips “A” i “B” de l’Inter, és a dir, Cullera i Alzira, en un combinat entre tots dos equips, a fi d’equilibrar forces, tenint en compte que, a hores d’ara de la temporada, tots dos equips porten ja un parell de mesos sense competir,

A continuació, lliurament de recompenses esportives i per a finalitzar, gran “tercer temps” conjunt per a tots els assistents.