Amb l’arribada de l’estiu els animals de Bioparc gaudeixen de saborosos gelats

Elefants, ximpanzés, goril·les o guepards canvien les seues dietes amb l’arribada de l’època estival. Gelats de verdures, de carn, fruites i musli, de cucs i carn picada o de fruita, es converteixen en estímuls i aliments refrescants i nutritius específics per a cada espècie.

L’arribada de l’estiu comença a fer-se sentir a València i BIOPARC ja ha posat en marxa mesures extraordinàries que garantisquen el benestar dels animals. Els veterinaris del parc marquen les dietes d’aquesta nova estació i en la cuina es prepara la variada alimentació i els menús per a enriquiments ambientals. De les cassoles i fogons passem pel cap alt refrescant i apetible per a les temperatures que, a poc a poc, van sent més altes.

Així, juntament amb la dieta de menor aportació calòrica, la cuinera de BIOPARC prepara amb afecte i cura gelats de tota mena amb verdures, carns o cucs, “delícies” personalitzades per a cada espècie. Per als grans primats, goril·les i ximpanzés, sorbets de musli i fruites congelades; per als elefants gelats gegants amb apetitoses verdures; els carnívors com a guepards i lleons blocs d’aigua gelada amb carn; els suricates “mini-gelats” o cucs de la farina i carn picada; i els lèmurs granissats de sucs, fruites i cereals. Tot un festival de color i sabor que ofereix plaer i diversió a les diferents espècies animals.

També en aquestes dates es posen en marxa protocols especials per a mitigar la calor, com el refredament de les instal·lacions amb el subministrament de pluja fina diverses vegades al dia en la sabana i el bosc equatorial, per als rinoceronts “dutxes” i per als elefants la creació de tolls de fang on els encanta revolcar-se. Tots els recintes compten amb zones ombrejades i pràcticament totes les espècies recorren als capbussons en els rius o les tolles existents en els diferents hàbitats.