Amb l’Escola de Riu els joves d’Alzira podran conéixer i recórrer amb piragües el riu Xúquer

La Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica, de l’Ajuntament d’Alzira ha presentat el projecte Escola de Riu, una iniciativa que dona a conèixer el Riu Xúquer als joves mitjançant un recorregut en piragua guiat per empreses professionals en este tipus d’actuacions.

L’activitat tindrà lloc fins el 23 de juny i comptarà amb prop de 500 estudiants dels instituts alzirenys que es van inscriure per a participar.

Amb l’Escola de Riu s’afavorix el coneixement del Xúquer per part de l’alumnat, es col·labora en la seua neteja i es consolida una infraestructura com el port de les piragües. L’activitat té una utilitat no només mediambiental i educativa, sinó també esportiva i turística, dirigida a un ampli ventall d’edats.

Aquesta activitat s’empara dins dels projectes que el consitori va sol·licitar a través de l’Ordre 16/2020, de 6 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual s’estableixen les bases reguladores i es convoquen subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana. L’objectiu és la realització de propostes de suport educatiu i altres activitats extraescolars, culturals i esportives dirigides a la població escolar d’entre 3 i 18 anys per a compensar els efectes negatius del confinament.