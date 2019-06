Amb més de 660 bombers es prepara el Consorci Provincial de Bombers de València per a la campanya estival contra incendis forestals.

Connect on Linked in

Carles Roselló, Coordinador Forestal ens ha donat consells al programa ‘Prop de Tu’.

Carles Roselló ha visitat el programa ‘Prop de Tu’ per contar-nos de com es preparen des del Consorci Provincial de Bombers per a la campanya estival d’incendis forestals amb més de 660 bombers.

Entre gener i maig d’aquest any es registraren a la província de València un total de 1206 incendis de vegetació, si comparem amb l’any anterior hi ha un descens favorable. Segons el president del Consorci, Josep Bort, la prevenció és clau per a afrontar els incendis forestals. Enguany es disposa de 2 noves Bombes Forestals Pesades (BFP) de cabina simple i 5 Bombes Urbanes Pesades (BUP) 4×4 de suport a incendis forestals que han sigut adquirides aquest mateix any.

La població que té un habitatge a la muntanya ha de ser conscient, també ha de saber el que implica i ha de fer el que estiga a la seua mà, com mantenir neta la seua parcel·la, aquestes han sigut les paraules de Bort.