Amb motiu que Alberic ha celebrat un any més el concurs d’encisams i el diumenge de rams, diferents membres dels grups polítics van assistir.

Gaudiren d’un dia esplèndid, van poder menjar encisam i viure la baixada dels Sants.

Amb motiu del Concurs de l’Encisam d’Alberic on cada any les associacions i els particulars competeixen per oferir la millor hortalissa amb l’objectiu d’emportar-se el premi, que té en compte l’olor, el gust o l’arranjament de l’encisam, molts representants de diferents grups polítics que es troben en campanya electoral, s’han arrimat a la localitat per gaudir del diumenge de rams

Tots ells donen suport per tal que aquestes tradicions no canvien al llarg del temps.

Un esdeveniment que any darrer any acull a milers de persones.