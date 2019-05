L’Ajuntament de Mislata signa un conveni de col·laboració amb l’Associació Connexió Felina

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Amb un pressupost base de licitació de més de 5,4 milions d’euros, el futur complex albergarà una nova piscina coberta i un auditori

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, va traure a licitació pública fa un mes l’obra d’adequació per a la finalització de les obres del Centre Soci Esportiu i Auditori de Mislata, i aquesta setmana ha tingut lloc l’adjudicació del contracte que partia amb un pressupost base de licitació de 5.471.660,54 euros. Durant el termini de presentació d’ofertes, moltes són les empreses que s’han interessat en el projecte i han visitat la ubicació i l’estat de les obres inconcluses per a poder realitzar una oferta adequada.

L’objecte del contracte que s’acaba d’adjudicar és finalitzar les obres d’aquest complex, que es van paralitzar a l’abril de 2012, i que s’emmarcava dins del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, més conegut com a pla PIP.

El complex està situat al costat del Centre Sociocultural La Fàbrica i constarà de dues parts diferenciades. D’una banda, una nova piscina coberta i instal·lacions esportives i, per una altra, un auditori. En la zona esportiva, les obres es van paralitzar quan estava construït el propi got de la piscina i part de l’estructura de la coberta. Amb aquest nou projecte es finalitzaran la façana i totes les instal·lacions, que inclouran la piscina coberta, 2 gimnasos, 2 aules per a activitats, vestuaris i una sala polivalent. De la part de l’auditori, únicament estava construït part del tancament i la coberta, i les noves obres finalitzaran aqueix tancament, el sòl, l’aïllament tèrmic i les instal·lacions necessàries.

Des de Generalitat afirmen que, després d’adjudicar el contracte i complir tots els tràmits necessaris, les obres de finalització del Centre Soci Esportiu i Auditori de Mislata s’iniciaran ja en els pròxims mesos.