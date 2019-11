Ame Soler guanya el IX Certamen de Pintura contra la Violència de Gènere de La Nucia

L’artista almussafenya va seduir al jurat amb la seua obra ‘No callarem’, en la qual representa a una dona llevant-se un esparadrap de la boca



El seu pare, Miguel Soler, va recollir el passat dilluns 25 de novembre en un acte el guardó, que comporta una recompensa econòmica de 600 euros



El jurat del IX Certamen de Pintura contra la Violència de Gènere de l’Ajuntament de La Nucia (Alacant) ha decidit entregar el primer premi del concurs a l’artista almussafenya Ame Soler, qui va presentar a la convocatòria l’obra ‘No callarem’, en la qual representa a una dona llevant-se un esparadrap de la boca per a reivindicar la necessitat d’expressar-se contra la desigualtat i contra la violència de gènere. En representació de la jove, que resideix a Barcelona, va ser el seu pare el que va recollir el guardó el passat dilluns 25 de novembre en un acte celebrat en el ‘Auditori de la Mediterrània’, on han quedat exposades les 14 obres finalistes.



L’artista i il·lustradora almussafenya Ame Soler Escrivá acaba de rebre un nou reconeixement pel seu treball. El passat dilluns 25 de novembre es va anunciar que la jove ha sigut la guanyadora del IX Certamen de Pintura contra la Violència de Gènere ‘No al Silenci’, una convocatòria organitzada per les regidories d’Igualtat i Cultura de l’Ajuntament de La Nucia amb el qual el consistori alacantí busca conscienciar a la societat sobre aquest fenomen a través de l’art.



El guardó, obtingut per l’obra ‘No callarem’, està dotat amb un premi econòmic de 600 euros i va ser atorgat dilluns passat a l’auditori de la citada població amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. En residir Barcelona, no va poder acudir a l’acte de lliurament, per la qual cosa va ser el seu pare, Miguel Soler, el que va rebre el reconeixement de mans de Gemma Márquez, regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives.



La seua creació, juntament amb les altres 13 millors del certamen, que ha comptat amb la participació d’artistes procedents de diferents punts d’Espanya com Andalusia, Barcelona i Madrid, han quedat exposades en una mostra que podrà visitar-se en l’entrada del ‘Auditori de la Mediterrània’ fins al pròxim diumenge 8 de desembre. Entre elles es troben les que han rebut un esment especial (‘Tu camino’, de Vanesa Torres Pozo, i ‘No al Silencio’, de Patricia Franco Diz).



Ame Soler

L’almussafenya Amelia Soler Escrivà, de 25 anys, és llicenciada en Belles Arts i treballa com a artista i il·lustradora sota el pseudònim de ‘Tres Voltes Rebel’. El seu activisme en favor dels drets de la dona i la igualtat es reflecteix en les seues obres, que recull en la seua pàgina web, https://tresvoltesrebel.bigcartel.com. En el quadre premiat, “No callarem”, ha representat a una dona llevant-se un esparadrap de la cara per a poder parlar i expressar-se contra la desigualtat i contra la violència de gènere. Es tracta de la segona vegada que guanya el certamen, atés que en 2014 ja va aconseguir la primera posició amb l’obra ‘Desesperació’.