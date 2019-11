Amores Grup de Percussió, Pep Gimeno ‘el Botifarra’ i Alimara ompliran de música el Teatre Principal al desembre

Connect on Linked in

El Teatre Principal de València acollirà aquest mes de desembre una àmplia programació musical: els Premis Carles Santos de la Música Valenciana, 30 anys d’Amores Grup de Percussió, Botifarra Simfònic i el Ball de Torrent

A més, tindrà lloc la programació habitual de l’Orquestra i el Cor de la Generalitat i de la Jove Orquestra de la Generalitat amb la seua trobada d’hivern.

Valencià de Cultura ha presentat la programació musical del mes de desembre al Teatre Principal, quatre cites molt destacades que se sumen a la programació habitual de l’àrea de Música i Cultura Popular: els II Premis Carles Santos, 30 anys d’Amores Grup de Percussió, Botifarra Simfònic i el Ball de Torrent.

La presentació dels espectacles ha comptat amb la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, i la directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, Marga Landete.

Raquel Tamarit ha explicat l’augment pressupostari aprovat per 2020 per a l’àrea de Cultura de la Generalitat, que té una repercussió important en les activitats de música: “Per finalitzar l’any, no només tenim espectacles que ens emocionen, sinó que també tenim un considerable increment pressupostari per a 2020 que ens permetrà seguir portant la millor programació als espais de l’IVC de tot el país. En concret, el pressupost de Cultura de la Generalitat puja a 130,3 milions d’euros, amb un increment del 8,8 % respecte a 2019. Pel que fa a l’IVC, incrementa el pressupost dels 38,5 milions d’euros de 2019 als 42,3 milions d’euros per a 2020, quasi un 10 % més. El pressupost ha pujat en totes les direccions adjuntes de l’Institut Valencià de Cultura, però en el cas de la Música i Cultura Popular, que és la que ens ocupa ara, el foment de les activitats musicals passa de 720.000 a 1,1 milions d’euros, que representa un 52% d’increment”.

Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, ha explicat que: “Continuem en la línia de dignificar i enfortir el sector musical valencià gràcies a l’augment progressiu dels pressupostos en Cultura durant aquests anys i consolidant nous marcs de promoció musical”.

En aquest sentit Landete ha explicat que: “Obrir les portes d’espais com el Principal a les propostes dels nostres artistes és una manera essencial de donar suport a la seua tasca, perquè la nostra aposta decidida és estar al costat dels músics. Per això, entre altres mesures, també s’han ampliat i modificat les línies d’ajudes per atendre les seues necessitats. Aquesta programació nadalenca fa que en pocs dies tinguem espectacles molt destacats i a més, que reivindiquem artistes de primer ordre, com Alimara, Amores o el Botifarra, a més d’altres manifestacions culturals, com el Cant de la Sibil·la, que té lloc aquesta setmana a la catedral de València”.

El Teatre Principal acollirà el dia 12 de desembre els II Premis Carles Santos de la Música Valenciana, la cerimònia d’entrega de guardons de les 18 categories que componen el certamen, que serà retransmesa en directe per À Punt. Els Premis Carles Santos tenen l’objectiu de potenciar els artistes i la indústria musical valenciana.

El divendres 13 de desembre a les 20.00 tindrà lloc un espectacle molt especial, que celebra els 30 anys d’Amores Grup de Percussió. El grup conclou aquest 2019, en què ha estat celebrant els seus 30 anys d’història, amb un concert-espectacle que representa una retrospectiva de la seua història i per tant, part de la mateixa història de la percussió, una família d’instruments que ha estat en l’avantguarda de la música contemporània.

Pau Ballester, Ángel Garcia i Jesús Salvador, ‘Chapi’, s’envoltaran d’una llarga llista d’artistes convidats per celebrar tres dècades d’evolució de la literatura percussiva i d’amor per la música.

El diumenge 15 de desembre a les 20.00, el Principal acollirà un altre espectacle destacat, Pep Botifarra & Pau Chafer Simfònic, un concert amb Pep Gimeno ‘Botifarra’ a la veu i percussió, Pau Chafer al piano i arranjaments de l’orquestra, i l’Orquestra Simfònica Banda Primitiva de Llíria dirigida per Andrés Valero, a més d’una rondalla.

El 21 de desembre, ja a les portes de les festes nadalenques, serà el torn d’El Ball de Torrent, una representació a càrrec del grup de danses Alimara que homenatja la figura de Salvador Mercado, fundador del grup i gran recuperador de les danses populars valencianes.