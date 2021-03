Amparo Crespo (PP Picassent): “És intolerable que Concha García done suport al Pla Resistir al febrer quan va ser aprovat en el ple de gener”

Print This Post

El Partit Popular de Picassent mostra el seu ferm rebuig “a l’actitud incomprensible del govern municipal del PSPV, per tardar un mes a donar suport al pla Resistir, quan va ser aprovat en el ple de gener per urgència i unanimitat de tots els partits polítics”.

Per això, la portaveu del PP, Amparo Crespo assegura que “l’alcaldessa Concha García està demostrant molt poca sensibilitat amb els devastadors efectes que estan patint centenars d’empreses i autònoms de Picassent per la pandèmia, ja que sembla mirar cap a un altre costat, malgrat la greu situació que patim”.

En este sentit, Crespo afirma que “exigim agilitat en la burocràcia del govern municipal perquè aprove la modificació de crèdit i per tant, una resolució més ràpida de les sol·licituds, perquè les empreses i autònoms de Picassent estan al límit. Així evitarem els múltiples problemes que es van produir amb les últimes ajudes, ja que es van concedir sis mesos després d’iniciar l’expedient”.

Així mateix, la portaveu del PP de Picassent reclama a l’alcaldessa Concha García que “ja és hora de posar-se en el lloc dels comerciants, empresaris i autònoms, perquè és l’única manera de gestionar esta crisi sanitària i econòmica de la forma més eficient possible, prenent decisions encertades, perquè el contrari significarà que la pandèmia tanque negocis i acabe amb milers d’ocupacions”.

Per aquest motiu, Amparo Crespo considera que “és vital tramitar les ajudes del pla Resistir al més prompte possible, ja que el teixit empresarial del nostre municipi necessita finançament per a sobreviure”.

Una situació que per al PP de Picassent és “a cara o creu, perquè sí l’alcaldessa Concha García no treballa ja, perquè eixa injecció de liquiditat es plasme en finançament per a les nostres empreses, el contrari suposarà tancar la persiana o cessar la seua activitat de manera definitiva, llastrant així el futur de l’economia en el nostre municipi”.

