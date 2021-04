Amparo Folgado guanya les primàries i ja és Presidenta del PP de Torrent

Connect on Linked in

El Partit Popular de Torrent va celebrar aquest dissabte el seu 7é Congrés Local en el qual s’elegia la presidència del partit per als pròxims anys. La exalcaldesa de Torrent i actual portaveu a l’Ajuntament, Amparo Folgado, amb 245 vots es va imposar al regidor Arturo García, que va obtindre 198.

443 afiliats del Partit Popular de Torrent, al corrent de les quotes en els últims quatre anys van poder exercir el seu dret a vot. Una mobilització històrica en el PP de Torrent, que demostra la força del Partit Popular en la capital de l’Horta Sud i que supera a la participació en el Congrés de València Ciutat, que malgrat multiplicar la població de Torrent per deu, van participar només 419 afiliats, menys que a Torrent.

Complint amb la normativa sanitària, els 443 afiliats que van emetre el seu vot van tindre fins a 10 hores per a poder exercir el seu dret a vot a la Sala Cívica de l’Antic Mercat de Torrent. A l’acte de clausura va assistir el President Provincial del PP, Vicent Mompó qui va felicitar la nova presidenta del PP local. Així com el senador Fernando de Rosa, la Secretària provincial Elena Bastidas i diputats provincials.

Folgado va agrair l’alta participació i el tarannà de l’altre candidat, Arturo García després del resultat. “La militància del Partit Popular de Torrent i totes dues candidatures hem demostrat la fortalesa del nostre partit, la implicació de tots, que som un partit viu i l’alternativa real al govern socialista de Torrent”, ha assenyalat Folgado.

La nova Presidenta del PP, Amparo Folgado es va presentar amb el lema “un PP fort per a una gran ciutat” i és el que més destaca després de la massiva participació aquest dissabte. Folgado ha assenyalat que “des de la base sòlida que tenim, treballarem junts a peu de carrer amb totes les persones que vulguen sumar-se al projecte, perquè el PP siga el partit que més se semble a Torrent i recuperar l’alcaldia en 2023”. A més, reafirma el seu compromís per a fer “un partit que estiga obert a tota la societat, que de forma continuada treballe les necessitats de cada barri i cada col·lectiu de Torrent, mitjançant reunions de treball amb la societat torrentina i amb formació continuada per als seus militants, per a oferir el millor projecte de futur per a Torrent”.

El Partit Popular de Torrent s’ha despertat i un dels objectius de Folgado és traslladar la seu a una planta baixa i en un lloc cèntric, ja que “la seu del PP de Torrent ha de ser un laboratori d’idees per a millorar Torrent, una oficina d’atenció als veïns, oberta a tota la ciutat de Torrent i a totes les persones que vulguen vindre a donar el millor de si mateixos per la nostra ciutat”.

En els pròxims dies, Amparo Folgado donarà a conéixer la composició del nou comité de direcció i l’organigrama del Comité Local que es posarà a treballar immediatament. “Malgrat no poder reunir-nos físicament tots junts, d’aquesta mateixa setmana ens posem en marxa i al servei de la nostra ciutat”.

Folgado substitueix a qui ha sigut President Local des de l’any 2005, Vicente Soria, que ha sigut candidat a les eleccions municipals en 2003, diputat autonòmic en dues legislatures i ha sigut president local durant tres mandats.