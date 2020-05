Ampliats els terminis de pagament de l’impost de vehicles i la taxa de guals a Picassent

Connect on Linked in

L’Ajuntament amplia el termini de pagament de tributs i taxes per tal de pal·liar en la població els efectes econòmics que està tenint l’actual estat d’alarma a causa de la pandèmia provocada pel coronavirus.

Amb motiu de la crisi generada pel Covid19, l’Ajuntament de Picassent ha ampliat els terminis de pagament dels seus tributs amb l’objectiu de facilitar el seu pagament als contribuents, així les persones que hagen de pagar l’impost de vehicles i no tinguen domiciliat rebut, poden fer-ho fins el proper 31 de maig, en lloc de fins a principis d’abril com és habitual.

Per altra banda, respecte a la taxa de guals el termini de pagament per als rebuts no domiciliats s’ha ampliat també al 31 de maig i per als contribuents que els passen el pagament al seu compte bancari la nova data de càrrec en compte ha sigut el 30 d’abril, en lloc del 3 del mateix mes.

Estes dos mesures económiques, junt a unes altres, es van aprobar a finals del passat mes de març dins el primer paquet de mesures urgents davant l’emergència sanitària i les seues conseqüències econòmiques i socials.

“A la gran majoria de la població, d’alguna manera o d’una altra, està afectant-li esta situació de l’estat d’alarma. Per això, des de l’Ajuntament, com a administració més propera, dins les nostres possibilitats, des de l’inici d’esta crisi estem tractant de facilitar a la ciutadania el seu compliment amb les obligacions tributàries”, afirma el regidor d’Economia i Hisenda, Francisco Quiles.