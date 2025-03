Amstel ajorna el festival per poder celebrar la Germanor tots junts

El festival es mou al 22 de març per posar el focus ara en prevenir l’impacte del nou temporal i garantir el gaudi de tots els ciutadans.

Javier López Valcárcel, Amstel Marketing Manager: “Germanor és justament estar ara centrats en ajudar-nos i protegir-nos, i després celebrar junts quan haja passat l’alerta”.

• Amparo Folgado, alcaldessa de Torrent: “El més important per a l’Ajuntament de Torrent no és la data, sinó l’acció solidària. Si en aquesta nova data aconseguim molt més públic i ajudem encara més els municipis de la comarca de l’Horta Sud afectats, molt millor”.

Amstel ajorna el festival solidari GermanorFest al dissabte 22 de març. L’esdeveniment manté el mateix format amb una part matinal i una altra de concerts. Un festival solidari que combinarà esmorzars, artesania, música i solidaritat.

El festival, que naix com una celebració solidària de la Germanor de tot el poble valencià, vol mantindre el seu caràcter festiu. Per a això, és necessari que totes les persones posen el focus ara en protegir-se i prevenir els possibles efectes d’aquest nou temporal.

El 22 de març és la data elegida perquè tota València, fora de perill, puga sumar-se a la celebració d’aquest tret tan valencià, que precisament torna a aparéixer en aquests moments, sensibilitzant-se amb l’impacte d’un altre temporal.

Per aquest motiu, també es convida a associacions i organismes que hagen vist cancel·lats o ajornats els seus actes per aquest temporal a sumar-se al festival.

A més, per cada assistent, Amstel donarà 5 euros a la Fundació Horta Sud, que impulsa una iniciativa per agermanar falles i ajudar les més afectades per la DANA.

A tots els que ja tenen la seua entrada, se’ls enviarà per correu electrònic la nova invitació per al 22 de març al llarg d’aquesta setmana. Els qui encara no tinguen la seua entrada podran aconseguir-la fins al 20 de març mitjançant pincodes en botelles de l’edició especial “Feta en València, Feta de Germanor”, amb la compra d’Amstel en supermercats o en www.fetadegermanor.com.

El GermanorFest no es cancel·la, només canvia de data perquè ningú es quede fora. Ens veiem el 22 de març per a celebrar junts amb unió, música i festa. La programació s’actualitzarà en la web www.fetadegermanor.com.