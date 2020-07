Ana Barceló: “no baixem la guàrdia això no és una broma, continuem sent responsables”

Print This Post

La consellera de sanitat, Ana Barceló ha declarat en el seu twitter personal que, no baixem la guàrdia això no és una broma, en un minut ens pot canviar la vida continuem sent responsables. Les autoritats de la Comunitat Valenciana miren de reüll l’agreujament de la pandèmia del coronavirus a Catalunya.

De fet, a la Comunitat Valenciana s’han controlat els dos rebrots detectats després de l’estat d’alarma, un en una empresa càrnica de Rafelbunyol i l’altre a Castelló, en un sopar familiar amb motiu de la festivitat de Sant Joan.

Amb tot, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avisat que la possibilitat que es produïsquen rebrots del coronavirus continua present i ha apel·lat a la responsabilitat de la ciutadania per a continuar extremant les mesures de prevenció, malgrat que la pressió assistencial a la Comunitat Valenciana s’ha reduït fins als nivells anteriors a la declaració de l’estat d’alarma, a mitjan mes de març.



A data d’ahir diumenge, la crònica de la pandèmia del coronavirus a la Comunitat Valenciana deixa 308 casos actius. D’ells, un total de 52 pacients encara requereixen hospitalització i només cinc es troven en l’UCI. Es tracta de la xifra més baixa des del passat 14 de març, quan es van comptabilitzar quatre ingressats en intensius.



Des de l’inici de la pandèmia s’han registrat 11.630 casos positius de Covid-19 confirmats per la prova PCR a la Comunitat Valenciana. D’acord amb les estadístiques oficials difoses per la Conselleria de Sanitat, el coronavirus ha matat a 1.475 persones a la Comunitat Valenciana.