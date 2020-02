Ana Bonet Cerdá presentada com a Reina de l’Ateneu Mercantil 2020

Connect on Linked in

L’Ateneu Mercantil de València ha celebrat la presentació de la Reina de l’Ateneu 2020, Ana Bonet Cerdá, i la seu Cort d’Honor, composta per Mónica Bascuñan, Marta Parra, Irene Carreres, Elena Alb, Pepa Falomir i Julia Falomir.

Amb este acte l’Ateneu arranca els actes amb motiu de les festes falleres a què continuarà la inauguració de la Barraca Fallera o El Sopar de Gala que es realitzaran en el Saló Noble.

Com ha explicat durant la seua intervenció la presidenta de l’Ateneu, Carmen de Rosa, Ana Bonet és una jove graduada en Magisteri d’Infantil i Primària i fallera de Joaquín Costa Comte Altea, on ha sigut Fallera Major Infantil i Fallera Major en 2015. A més té unes fortes arrels familiars en l’Ateneu, ja que el seu rebesiaio Bernardo Gómez va ser president de l’entitat en 1900, quan l’Ateneu s’ubicava en la Plaça Juan de Villarrasa número 1.

Per este motiu, Carmen de Rosa ha recordat que “Bernardo Gómez va participar en 1902 en la inauguració de la Cambra de Comerç de València que es va instal·lar en els locals de l’Ateneu, va presenciar la creació de la Casa de la Caritat en 1906 i, per descomptat, va participar en l’organització de la Gran Exposició Regional de 1909 que va transformar a València en una ciutat de prosperidad“

La presidenta de l’Ateneu també ha indicat la importància de les falles en l’Ateneu i ha invitat els socis a participar tant de la festa com de les activitats de la ciutat. Així mateix, ha destacat la col·laboració contínua entre l’entitat i Junta Central Fallera que s’ha traduït en la visita de la Fallera Major de València, Consuelo Llobell, i de la Fallera Major Infantil de València, Carla García, durant la vesprada per a poder felicitar Ana i el seu tall, ja que per motius d’agenda no podien assistir a la presentació.

En l’acte ha actuat de mantenidor el seu germà, Bernardo Bonet, i també ha intervingut el poeta Siti Sanchis recitant uns poemes dedicats a la Reina. Abans del començament de la presentació s’ha oferit un concert d’Aisha Bords i Angel Bellido.