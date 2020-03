Ana Coronado Esparver rep el premi Dóna Atenea 2020

Connect on Linked in

La directora del BIM va ser impulsora de la revista ATENEA i exerceix com a periodista des de l’any 1983 a l’Ajuntament de Torrent

La societat cultural, associativa i festiva de Torrent es va donar cita ahir a la vesprada en l’acte de lliurament del premi Dóna Atenea 2020, que enguany ha sigut atorgat a la periodista Ana Coronado Esparver, directora de publicacions i BIM (Butlletí d’Informació Municipal) de l’Ajuntament de Torrent. Coincidint amb la seua vintena cinquena edició, el premi, emmarcat en les activitats que l’Ajuntament de Torrent ha preparat per a commemorar la Setmana de la Dóna, reconeix el treball i la labor de la periodista que, després de la seua arribada a la ciutat de

Torrent en l’estiu de 1983, va prendre les regnes del BIM

Més tard, Ana Coronado va adquirir altres funcions, com la redacció de notes de premsa, suplements monogràfics, llibres i documentals biogràfics. També va assumir la direcció de la revista ATENEA, una publicació de la qual va ser impulsora i que va abastar des de 1989 fins a 2010. La revista es nodria de continguts que van promoure l’enriquiment personal de moltes dones, aconseguint que no estigueren en el segon pla al qual les havia relegades la història. En aquest sentit, l’alcalde Jesús Ros va recordar els inicis d’Ana Coronado a l’Ajuntament de Torrent, “una dona treballadora, responsable i de gran cor, que ha dedicat part de la seua vida a escriure la història del nostre poble, de les nostres associacions, de les nostres persones. En definitiva, una gran professional i millor persona que ha desenvolupat una varietat de projectes, sent un referent de visibilitat i apoderament femení”.

Al mateix temps, la regidora de Polítiques d’Igualtat, Marina Olivares, va presentar a Ana Coronado com “una dona que sent passió pel seu treball, d’esperit crític, que de manera meticulosa i exigent s’ha preocupat de recollir i plasmar el dia a dia de la nostra societat torrentina en les publicacions i treballs que ha coordinat i dirigit. Torrent no seria el que és de no ser per persones que com tu que, dia a dia, fan del nostre poble una Gran Ciutat”.

L’acte, que va ser presentat per la periodista torrentina Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV i amiga de la premiada, va arrancar amb la meravellosa música del quartet de corda format per alumnes les del Conservatori Professional de Música de Torrent: Lola Bendicho i María Bickova (violí), Almudena Arribas (viola) i Elena Ruano (Cello).



Per fi va arribar un dels moments més esperats de la vesprada i Ana Coronado va pujar a l’escenari per a recollir el merescut diploma que l’acredita com Dona Atenea 2020. La regidora de Polítiques d’Igualtat va ser l’encarregada d’entregar-li el reconeixement, un quadre que plasmava la portada de la qual va ser la revista ATENEA, número 12, pertanyent a l’any 1999, i que va ser realitzada per Ana Coronado.

Amb emoció i molt sentiment, la protagonista de la vesprada va dedicar unes paraules d’agraïment al públic i, a més, va fer un repàs de la història de la revista ATENEA des dels seus principis, sense oblidar dedicar un espai a les 24 dones Atenea que l’han precedida. “He estat immersa, en cos i ànima, en els aconteceres de Torrent, aquesta ciutat que em va rebre amb els braços oberts en 1983, en la qual jo, amb l’ímpetu de la joventut, em vaig deixar voler i vaig voler demostrar el meu agraïment aportant, el millor que vaig poder, el meu treball com a periodista”, va explicar la periodista. Igualment, Ana va evocar la seua trajectòria recordant a les persones amb les quals ha col·laborat i amb qui ha compartit el seu dia a dia a Torrent. “Mirant cap endarrere, em sent orgullosa i molt agraïda a Torrent, als seus alcaldes, alcaldesses i regidors amb els qui he treballat, agraïda a les seues gents, a tota la societat torrentina per haver-me proporcionat viure aquesta aventura periodística. Done les gràcies als qui heu col·laborat en ella i reitere el meu agraïment per aquest nomenament que tant m’honra”, va concloure Coronat.



Per a acabar l’emotiu acte, la regidora de Polítiques d’Igualtat va fer lliurament d’un ram de flors a Isabel Gavilán Carrasco, mare d’Ana Coronado, que ha sigut un exemple per a ella i, que com bé va explicar la periodista, “ha sigut la meua dona Atenea”. Olivares va tancar l’acte convidant a totes les persones assistents a participar en el programa d’activitats de la Setmana de la Dóna i va concloure subratllant la importància d’aquest premi perquè “des de l’ajuntament pensem que reconeixements com el de hui són imprescindibles. El premi Dóna Atenea, evocant a la deessa grega, cerca visibilitzar dones guerreres i sàvies, i crec que tots i totes estaran d’acord que Ana reflecteix aqueixos valors a la perfecció”, va afegir la regidora.