Ana Vega (VOX) respecte a Divalterra: “És molt trist i lamentable que a la Comunitat Valenciana se l’haja coneguda durant anys per la corrupció”

Sobre la condemna de l’ex marit d’Oltra: On estan les feministes? Qui defensa a aquesta xiqueta que va patir abusos?

La Portaveu del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, Ana Vega, ha declarat aquest matí abans del ple que “És molt trist i lamentable que a la Comunitat valenciana se l’haja coneguda durant anys per la corrupció d’uns governs i altres. En el cas de Divalterra nosaltres ja ens hem pronunciat. Ens alegrem que es tanque. Es tracta d’un quiosquet del qual s’han estat aprofitant durant molt de temps i és evident que qui ha de pronunciar-se és la justícia.”



Des de VOX pensem que “mai s’havia d’haver creat aquest quiosquet, però el que cal fer ara és buscar una solució als quasi 600 treballadors que es quedaran als llimbs. En VOX defensem que cal tancar organismes innecessaris sufragats amb diners públics. Diners, que on ha d’anar, és a solucionar els problemes i necessitats dels ciutadans”.

Condemna de l’ex marit d’Oltra



Respecte a la condemna i repetició parcial del judici del treballador de la Conselleria d’Igualtat (ex marit de Mónica Oltra), Vega ha preguntat: “On estan les feministes que tant defensen a les dones? Qui defensa a aquesta xiqueta que va patir abusos? Demanem la dimissió de Mónica Oltra per aquesta qüestió i per altres tantes sobre residències d’ancians. En aquest cas per haver mantingut a una persona que estava imputada penalment i haver permés que seguira amb menors”.



A més, a això cal afegir que la Conselleria d’Igualtat va investigar a la xiqueta víctima d’abusos. Es va demanar un informe en el qual es culpabilitzava a la xiqueta dient que mentia, carregant-se la presumpció d’innocència. Però finalment la justícia li ha donat la raó i ha condemnat a 5 anys al treballador social. Ana Vega ha criticat que “una persona com Oltra, que ha permés aquesta situació, no hauria d’estar al capdavant dels serveis socials. Hauria de dimitir. I el president Puig hauria de triar millor als seus companys de viatge”.