Ana Vega (VOX) sobre el cordó sanitari de Ximo Puig a VOX: “No ens importa quedar-nos sols”

La portaveu del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, Ana Vega, ha lamentat el cordó sanitari que en aquests moments està practicant el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a VOX després que s’haja posat en contacte amb els portaveus de la resta de grups parlamentaris per a acordar l’aplicació del toc de queda a la Comunitat Valenciana i haja exclòs a VOX d’aquesta ronda de contactes.



“No ens importa quedar-nos sols, estem acostumats a aquest cordó sanitari, com ha ocorregut hui amb la moció de censura a Pedro Sánchez, perquè nosaltres som ací per a vetlar pel benestar dels ciutadans i no de les elits polítiques; continuarem treballant per i per als ciutadans”.



Després d’aparéixer en diversos mitjans de comunicació que VOX ha sigut exclòs de la ronda de contactes, Puig ha anomenat a Ana Vega. “Esperem pròximes comunicacions del president de la Generalitat quant al concernent a mesures sanitàries que afecten els ciutadans de la Comunitat Valenciana”.