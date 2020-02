Andrea Santiago Portillo s’alça amb el premi per a joves investigadors de la Ribera

Connect on Linked in

El premi per a investigadora jove menor de 26 anys ha sigut per a Esther Molina Menor



María Moreno Llácer guanya el Premi d’Investigació Científico-Tècnica d’Algemesí amb un treball sobre la producció de bosons de Higgs en l’LHC en un any rècord de participació

El treball presentat per María Moreno Llácer ha aconseguit el primer premi de la XV edició del Premi d’investigació Científico-Tècnic d’Algemesí dotat amb 5.000 euros. La investigació se centra en la física de les partícules elementals, aquelles ja indivisibles i que formen la matèria/àtoms que coneixem; més en concret entendre l’origen de la massa. L’objectiu és estudiar la interacció del bosó de Higgs, el responsable de la massa de les partícules elementals, amb el quark top, la partícula més pesada que es coneix. La dificultat per a observar tal interacció consisteix en el fet que cal descartar molts altres processos semblants que es produeixen en les col·lisions del Gran Colisionador d’Hadrons (LHC), per la qual cosa han utilitzat avançades tècniques estadístiques (incloent aprenentatge automatitzat) per a l’anàlisi de les dades i poder distingir les desintegracions que interessen d’entre les moltes produïdes”.



El premi al millor treball per a joves investigadors de la Ribera, dotat amb 1.500 euros, ha sigut per a Andrea Santiago Portillo pel seu treball sobre l’eliminació de compostos de sofre presents en la gasolina i el diesel que produeixen l’efecte hivernacle.



El premi per a joves investigadors menors de 26 anys, dotat també amb 1.500 euros, ha sigut per a Esther Molina Menor. El treball presentat estudia la bioprospecció de la zona intermareal de la costa mediterrània: ecologia i ceps bacterianes associades a líquens biotecnològicament rellevants.



Enguany s’han batut rècords de participació i s’han presentat 48 treballs a aquest certamen científic, el doble de l’any passat. Els premis s’entregaran en un acte que tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament d’Algemesí el 28 de febrer, on a més els guanyadors explicaran el seu treball.



En aquesta edició s’han concedit tres accèssit per a Efrén Navarro Moratalla, Lichen Liu i Vanessa Cunha Duarte. També una menció honorífica per a María del Carmen Calzadillas Valles, Paula Ruiz Rodríguez, Alberto Quintana Gallardo i Francisco Palazón Huet.



El jurat està format pels doctors José Vicente Castell, director de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari La Fe; José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana; Antonia Ferrús, acadèmica de la Real Acadèmia de Medicina de València; Javier Domínguez, catedràtic d’Arquitectura i Enginyeria de la Universitat Cardenal Herrera; Rosa María Cibrián, catedràtica de Biomedicina de la Facultat de Medicina de la Universitat de València; i Salut Botella, professora del Biotecnologia de la Universitat Politècnica de València. També els regidors Palma Egido i Pere Blanco, i l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano. El doctor en Informàtica, Jaume Segura, és el secretari del jurat.