Andrés Calamaro presenta el seu últim treball,Cargar la suerte, als Concerts de Vivers

El cantant torna als Jardins del Real 8 anys després

El disc va ser gravat a Los Ángeles amb músics de la Costa Oest

La gira inclou grans èxits del compositor en solitari i de Los Rodríguez

Els Concerts de Vivers de la Gran Fira de València ja han superat el seu equador. Al llarg de les últimes dos setmanes, l’escenari del festival ha acollit les actuacions de David Bisbal, Loreena McKennitt, Ana Belén, Kiko Veneno, Miss Bolivia, Luis Fonsi, Echo & The Bunnymen, Júlia, Leiva i Luz Casal, entre d’altres. Tanmateix, la música continua i els Jardins del Real encara han de viure vuit nits protagonitzades per artistes internacionals, estatals i locals.



La primera d’aquestes cites tindrà lloc demà dimarts, 16 de juliol, amb l’espectacle del cantantAndrés Calamaro. L’argentí tornarà als Concerts de Vivers 8 anys després de la seua última actuació. En aquell moment, en juliol del 2011, el vocalista tancava a la capital del Túria la gira Alive & Well en què posava de llarg els temes del discSalmonalipsis Now (Warner Music), un resum antològic de les 103 cançons que formaven part de El salmón (DRO East-West / Gasa / Warner Music, 2000). Ara, el públic valencià tindrà l’oportunitat d’escoltar els nous temes del compositor de Buenos Aires publicats sota el títol Cargar la suerte (Universal Music, 2018).



L’àlbum va ser enregistrat als estudis Sphere de Los Ángeles sota la producció de Gustavo Borner (Juanes, Plácido Domingo, Marilyn Manson) i la direcció tècnica i arranjaments de Germán Wiedemer, coautor de nou de les dotze composicions. En les sessions hi van participar, tocant tots junts, alguns dels instrumentistes més prestigiosos de la Costa Oest com el bateria Aaron Sterling (John Mayer, Shakira, Pablo Alborán), el baixista Erik Kertes(Michael Bublé, Roberto Carlos, Chelsea Williams) i els guitarristes Rich Hinman (k.d. lang, St. Vincent, Rosanne Cash) i Mark Goldenberg (Jackson Browne, Bonnie Raitt, Manolo García). El resultat és un compendi de rock and roll, amanit amb la qualitat poètica de l’argentí, que la crítica ha situat entre els seus millors treballs.



La gira Cargar la suerte ha recorregut bona part del territori espanyol des del passat mes de maig i farà la penúltima parada a València abans de traslladar-se a Amèrica Llatina a l’octubre. En aquesta ocasió, Calamaro torna a seure darrere dels teclats elèctrics i es fa acompanyar per Germán Wiedemer(piano), Martín Brun (bateria), Julián Kanevsky (guitarra) i Mariano Domínguez (baix). Durant el tour, els cinc han interpretat els temes nous (“Verdades afiladas”, “Cuarteles de invierno”, “My Mafia”), així com grans clàssics de l’argentí (“Flaca”, “La parte de adelante”, “Estadio Azteca”) i de Los Rodríguez (“Mi enfermedad”, “Me estás atrapando otra vez”, “Milonga del marinero”).



L’actuació d’Andrés Calamaro a València coincideix amb el 35é aniversari de l’edició de l’àlbum Hotel Calamaro (Interdisc / Polygram, 1984), primer treball en solitari del cantant. En aquell moment, el compositor s’orientava cap a melodies pop amb sintetitzadors molt allunyades del rock de les seues grans obres mestres com Alta suciedad (DRO East-West / Gasa / Warner Music, 1997) i Honestidad brutal (DRO East-West / Gasa / Warner Music), publicat fa 20 anys.



Les localitats per a l’actuació d’Andrés Calamaro als Concerts de Vivers de València de demà dimarts, 16 de juliol, es poden adquirir en la web oficial del festival: www.concertsdevivers.com. El preu dels tiquets és de 30 euros més despeses de gestió.



Les portes del recinte s’obriran a les 19:30 i està previst que l’espectacle comence a les 22:00 hores.



Els Concerts de Vivers 2019

Dimarts, 16 de juliol: Andrés Calamaro

Dimecres, 17 de juliol: Ketama

Dijous, 18 de juliol: Dulce Pontes

Divendres, 19 de juliol: Alfred García + Els Jóvens + Tardor

Dissabte, 20 de juliol: Iseo & Dodosound with The Mousehunters + Auxili + Roba Estesa

Dimarts, 23 de juliol: Aitana

Dimecres, 24 de juliol: Crystal Fighters + Niña Coyote eta Chico TornadoDijous, 25 de juliol: La Casa Azul + Xoel López