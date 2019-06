Andreu Salom, del PSPV-PSOE, ha aconseguit el 80% d’avals del partit judicial d’Alzira.

Print This Post

El passat divendres va presentar els avals dels regidors socialistes que li han donat suport per a ser el seu representant a la Diputació Provincial.

Andreu Salom, alcalde de l’Alcúdia tornava a ser reelegit alcalde de la localitat. Els resultats electorals del passat mes de maig li oferien a Salom un govern amb majoria absoluta. El PSPV-PSOE obtenia un 60,44% de vots i 11 regidors, quatre més que en les eleccions de l’any 2015. Amb aquests resultats, Andreu Salom tenia garantida la continuïtat al govern alcudià.

Salom ja ha anunciat les àrees que ocuparan aquests 11 regidors, ell, a més de l’alcaldia continuarà sent responsable de seguretat ciutadana i assumirà també les àrees de mobilitat, comunicació i protocol.

No sols Salom ha aconseguit la majoria absoluta a les eleccions, ja que el passat divendres, els avals dels regidors socialistes d’aquest partit judicial que li han donat suport per a ser el seu representant a la Diputació Provincial. Finalment, Salom ha aconseguit una ampla majoria dels avals, arribant a un 80%. La candidatura d’Andreu Salom compta com a primera suplent amb l’alcaldessa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues; en segon lloc amb Marta Trenzano, alcaldessa d’Algemesí, i en tercer lloc amb el regidor de Carcaixent, Raimon Marí.