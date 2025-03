‘Anem al Teatre’ arranca a Manises amb la 37ª edició

Manises, 24 de març de 2025. La campanya ‘Anem al Teatre’ 2025 ha arrencat a Manises amb la seva 37ª edició, que tindrà lloc del dilluns 24 de març al dijous 3 d’abril.

Aquesta iniciativa cultural, organitzada per 25 localitats de la comarca de l’Horta Sud, està orientada a escoletes infantils i alumnat d’Educació Primària.

En aquesta edició, els escolars de Manises podran gaudir d’una oferta variada que inclou teatre gestual, dansa i teatre de llum negra. La programació consta de quatre espectacles que s’interpretaran a l’Auditori Germanies de Manises, excepte els muntatges destinats als més petits, que es representaran directament a les escoles infantils municipals. Les obres inclouen:

‘El fantasma mentider’, d’El cau de l’unicorn

‘Rob’, de Teatre de l’Abast

‘Nina’, de Fil d’Arena i La Teta Calva

‘Voilà’, de JM Gestión Teatral

Aquesta campanya de foment del teatre per a públic escolar té com a objectiu diffondre el teatre en valencià, facilitar l’accés al teatre de qualitat per a la infància i la joventut i promoure la distribució i l’exhibició de produccions teatrals que siguin atractives i interessants. També s’emmarca en la voluntat de fidelitzar nous espectadors i donar visibilitat a les companyies valencianes.

Aquesta iniciativa continua essent una plataforma important per a apropar la cultura teatral a les noves generacions, creant nous públics per al teatre en valencià i destacant l’oferta artística de les companyies locals.