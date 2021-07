Àngela Bueno i Núria Ferrer guanyen el I Concurs Foios Little Fest 2.0

El dissabte, la Casa de la Cultura va acollir la gala final amb les actuacions de més d’una desena de finalistes

El primer concurs Foios Little Fest 2.0 va omplir la Casa de la Cultura de Foios de la millor dansa i música clàssica, neoclàssica i contemporània aquest dissabte. La gala final va congregar a més d’una desena de joves amb un gran talent i finalment han sigut la ballarina Àngela Bueno i la flautista Núria Ferrer les guanyadores de la primera convocatòria d’aquest nou format.



Ni el jurat ni el públic el van tindre fàcil. I és que els premis es van atorgar d’acord amb el vot del públic i amb el dels membres del jurat, format per Paco Serrano, regidor de Joventut; Carmen García, coreògrafa i directora a la Jove Companyia Gerard Collins; Lorenza de Calogero, ballarina internacional, coreògrafa i professora de dansa contemporània; Héctor Andrés, professor superior de saxofon a l’escola Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí.



Així, en primer lloc els i les presents van valorar especialment l’actuació de la ballarina Àngela Bueno, que va ser capaç de transmetre tot un conjunt d’emocions amb ‘Ésserde llum’, amb la música d”Eternal Source of Light Divine’ de Händel. I en la categoria de música, la de la també veïna de Foios i flautista Núria Ferrer, amb ‘Ballade for flute and piano’ de Frank Martin. Ambdues van aconseguir un premi de 1.500 euros i una gran ovació.



No obstant això, els aplaudiments no van deixar de sonar en la gala final del Foios Little Fest 2.0. En el cas de la dansa, Irene Bueno, amb ‘Little girl blue’ de Janis Joplin; Funklas Danse Junior, amb ‘Dream’; i Funklas Danse Competition, amb ‘Renacer’, van sorprendre el públic pel seu gran nivell.



El mateix va ocórrer amb les i els músics. El saxofonista Miguel Ángel Pacheco va interpretar ‘La Légende Op.66 de Floren Schmitt’ i ‘Prelude, Cadence et Finale’ d’Albert Desenclos; Nerea Lavara, a la trompeta i amb piano acompanyant, va tocar ‘Fantasy’ de Francis Thomé; Daniel Jian Balaguer, ‘Flamenc de la suite’ de Rogelio Huguet i Tagell, amb el seu violoncel; i Daniel Ros, amb el seu saxo, va posar el fermall d’or amb la ‘Sonata for Alt Saxophone and Piano’ de Paul Creston.



El regidor de Joventut, Paco Serrano, va agrair el gran acolliment de veïns, veïnes i visitants a aquesta transformació del Foios Little Fest. “L’objectiu d’aquest concurs és visibilitzar el talent de la nostra joventut. La música i la dansa porten molt esforç darrere dels mateixos artistes, però també de les associacions, com podem veure a Foios en una nit com aquesta”, va explicar.

Així mateix, Carmen López, tècnica de Joventut de l’Ajuntament, va destacar “la gran participació dels i les joves, que han aprofitat aquesta finestra per a mostrar tot el seu talent” i va aprofitar per a ressaltar “l’esforç de la joventut en el dia a dia. Estem acostumats al fet que es destaque una imatge negativa dels joves… però aquest concurs ha servit, a més, per a mostrar una joventut en positiu”.

Per part seua, Sergi Ruiz, alcalde de Foios, va realçar l’esforç realitzat pels joves durant la pandèmia i les dificultats i va destacar que, “amb petites o grans variacions, el Foios Little Fest evoluciona, cerca i premia el talent individual i col·lectiu dels joves, que al setembre tindran l’Espai Jove en l’Escorxador per a poder continuar creixent”.

La gala va finalitzar amb una brillant actuació de l’Orquestra Tetracorde del Centre Artístic Musical Santa Cecília de Foios en la plaça d’Espanya, que va posar el fermall d’or a una nit molt especial per al món de la cultura i els joves de Foios.