Ángeles Criat (VOX): “L’esborrany de la llei de persones trans de Podemos és una barbaritat, un absurd”

“No es pot entendre que un menor d’edat, de 16 anys, no puga votar en eleccions, però sí que puga, en canvi, hormonar-se; això és un contrasentit”

La diputada del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, Ángeles Criado, ha criticat l’esborrany de la Llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans de Podemos i el titlla de “autèntica barbaritat”.

“És un esborrany de llei que té un objectiu aparent, aconseguir la igualtat de les persones trans, però això no fa cap falta, ja que la igualtat està reconeguda en l’article 14 de la Constitució. El vertader i ocult objectiu d’aquest esborrany és fer un pas més en l’Agenda de Gènere, introduir la perniciosa ideologia, que diu que la persona no és home o dona per nàixer així, sinó el que voluntàriament decidisca ser. Això és un autèntic afront a la Biologia. Amb aquest esborrany un menor d’edat, de 16 anys, podrà anar al Registre Civil i es podrà canviar de sexe i de nom, sense que se li exigisca cap requisit, ni tan sols un informe mèdic”, ha explicat Criat.

La diputada per València també ha lamentat que als menors d’edat de 16 anys se’ls vaja a permetre hormonar-se, sense el consentiment dels seus pares, per les greus conseqüències que pot tindre en un futur. “És una llei que donarà lloc a molts problemes en un futur pròxim. No es pot entendre que un menor d’edat, de 16 anys, no puga votar en eleccions, però sí que puga, en canvi, *hormonarse; és un contrasentit.”

“La conclusió és que aquest esborrany suposa la desconstrucció de la naturalesa humana, destrueix a l’individu i és un atac a la família, a la llibertat i a la igualtat”, ha sentenciat.