Antella acaba amb el deute històric després de retallar 200.000 euros des de 2017

L’Ajuntament d’Antella ha liquidat, pràcticament una dècada després, el deute municipal que arrossegava, que va arribar a situar-se en prop de mig milió d’euros. L’equip de govern format pel PSPV-PSOE i Compromís (amb l’alcaldia d’Amparo Estarlich) va signar recentment una modificació de crèdit per a amortitzar l’últim préstec pendent, que ascendia a uns 54.000 euros.

El deute es va llançar en 2012, quan l’ajuntament es va veure obligat a reconéixer les factures pendents de cobrament dins del Pla Montoro. Amb això, el nou executiu que en aquells dies estava integrat pels socialistes i Gent d’Antella va veure créixer el deute fins prop dels 500.000 euros com a fruit de les factures pendents de pagament durant l’època del Partit Popular en el govern. Des de llavors va començar un dur treball municipal per a fer-se càrrec del dèficit. Les polítiques d’austeritat van permetre una reducció constant i per exemple, des de 2017 s’ha aconseguit retallar al voltant de 200.000 euros. L’última modificació de crèdit permet acabar amb tota ella, gràcies a la inversió del romanent de tresoreria del 2018. “A partir d’ara podrem comptar amb més recursos econòmics per a desenvolupar les nostres polítiques. Durant molts anys hem estat centrats en el deute i s’ha fet un treball herculi per a esmenar la desfeta que va deixar el PP a l’Ajuntament d’Antella. Ara comença una nova etapa i volem que la ciutadania ho note amb polítiques que redunden en una millora de la qualitat de vida dels veïns i les veïnes”, argumenta l’alcaldessa, Amparo Estarlich.