Antella anuncia els actes programats per a les Festes Patronals 2021

Antella ha presentat el cartell amb tots els actes que tindran lloc des del 29 de novembre i fins al 9 de desembre, amb motiu de les Festes Patronals. Entre tots els actes, destaquen dos: la Caminata Solidària del pròxim 5 de desembre o el festival musical “Somnis Musicals”, que tindrà lloc al municipi el dimarts 7 de desembre.

Els actes donaran inici amb el novenari a la Patrona “La Puríssima Concepció” a partir del 29 de novembre. Dissabte 4 serà el torn del teatre amb l’actuació “Segarem ortigues amb els tacons” a càrrec de Teatro del Contrahecho, a partir de les 18:00 hores a l’Auditori d’Antella. Durant l’activitat també hi haurà tallers d’entreteniment amb monitors per als més menuts.

Els actes seguiran el diumenge amb la Caminata Solidària en benefici de l’associació “Lluita contra el Càncer”, a partir de les 09:30 del matí. Per la vesprada es realitzarà la Plantà de la falla “Estrellas y Circo”, una obra feta per l’artista faller Paco Ribes. Serà a les 16:00 hores a la baixada de l’Assut, on també hi haurà roses i cotó de sucre per als xiquets i xiquetes. El dilluns 6 s’instal·larà a esta mateixa zona un parc de jocs infantils per als més menuts i a les 17:00 hores es podrá berenar xurros amb xocolate. Més tard, a les 18:30 hores es farà la tradicional ofrena amb eixida des del Calvari i amb cercavila.

Finalment, per a tancar el dia els veïns i les veïnes d’Antella veuran “La Cremà” de la falla de Paco Ribes, a les 20:00 hores de la vesprada. Dimarts 7 de desembre es portarà a terme el festival musical “Somnis Musicals”, molt més que les cançons d’un festival. Serà a les 22:00 hores a l’Auditori de la localitat. El dimecres 8 el dia s’iniciarà amb esport, amb raspall i pilota valenciana al Carrer Pintor Abril, a les 10:00 hores del matí. Després, a les 11:30 hores hi haurà cercavila amb l’acompanyament de la banda de música Societat Protectora Musical d’Antella. A les 12:00 hores serà el torn de la Missa Major a la Patrona Puríssima Concepció, amb coets amb senyal de festa per a finalitzar la Missa. A les 19:00 hores es produirà la Processó a la Patrona Puríssima Concepció i al finalitzar la mateixa hi haurà un Castell de focs d’artifici a càrrec de la Pirotècnia Tamarit.

El dijous 9 de desembre serà l’últim dia amb actes festius programats. A les 12:00 hores serà la Missa Major al Santíssim Crist de l’Agonia amb coets per a finalitzar la Missa. Més tard, a les 19:00 hores, serà la Processó al Santíssim Crist de l’Agonia i per a finalitzar i tancar les Festes Patronals, la Pirotècnia Tamarit tornarà a fer acte de presencia amb un nou Castell de focs d’artifici.