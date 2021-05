Antella arranca una programació cultural amb una gran diversitat d’activitats per a totes les edats

Passats els temps més difícils de la pandèmia però respectant totes les mesures de seguretat, Antella es prepara per a iniciar la seua programació cultural. Una sèrie d’actes que tindran lloc des de l’última setmana de maig i que duraran, pràcticament, fins al mes de desembre, col·locant -una vegada més- a Antella com una de les capitals culturals de la Ribera. La planificació començarà el pròxim 28 de maig amb una nova reunió del Club de Lectura, quedant per celebrar 4 trobades més fins a finals de 2021. Seguirà l’endemà, el 29 de maig, amb bona música. El grup ‘Òrbites’ presentarà el seu nou disc: “Celobert”. Per a això, es comptarà amb la presència del guitarrista i veu del grup, l’artista local Antoni Montagudo. La cultura seguirà el pròxim 1 de juliol amb el contacontes: “Contes del món”, on els més xicotets podran gaudir de la suma de bona literatura i el teatre. Una setmana més tard, el 7 de juliol, es podrà gaudir d’una de les activitats enfocades per als joves, centrada en el desenvolupament i els descobriments científics. Per al 14 de juliol seguirà la literatura amb el teatre i les manualitats del taller ‘Les ulleres de Vicent A. Estellés’. Dos dies més tard, el 16 de juliol, es podrà gaudir de la nit astronòmica, coincidint amb l’inici de la tradicional pluja de perseidas que es produeix cada any per aquestes dates, a més de poder veure la lluna en quart creixent amb tots els seus cràters.

Història i literatura per als més xicotets el 21 de juliol amb el contacontes sobre mites grecs. El dia 28, per a tancar juliol, es realitzarà el taller musical “El ritme de la prehistòria”. El mes d’agost començarà amb diversos tallers de treballs manuals, com el que se celebrarà el 4 d’agost sobre rellotges de sol i l’11 d’aqueix mateix mes sobre ceràmica neolítica, coincidint, pràcticament, amb les dates de les festes patronals. El mes d’agost -i l’estiu- conclourà amb art i diversió. El 18 d’agost se celebrarà un taller de jocs d’enginy i una setmana més tard, el dimecres 25, un taller sobre les manifestacions artístiques en les cavernes.

Durant els últims mesos de l’any -setembre, octubre i novembre- es durà a terme durant 4 sessions el taller de ceràmica ‘El socarrat valencià’ que l’any anterior va comptar amb un gran acolliment.

Per a Juan Antonio Tovar, regidor de cultura de la localitat, és molt important oferir molta varietat d’activitats a tots els seus veïns: “Mai saps si ajudaràs al fet que el pròxim escriptor, astrofísic, músic o manufacturer iniciarà la seua passió per l’ofici gràcies a aquestes activitats. Pots marcar el futur professional de molts joves. Som conscients d’això i per això oferim tanta varietat d’activitats, perquè tots tinguem una opció d’oci per al sector cultural que ens agrade”. Tovar, a més, ha volgut destacar l’esforç del Consistori en una situació difícil, com la que brinda el COVID: “Evidentment, les circumstàncies condicionaran molt el desenvolupament de la nostra programació cultural, encara que el portarem cap avant de la millor manera, sempre respectant les mesures d’higiene i seguretat. Intentem fer d’Antella una capital cultural”.

Related