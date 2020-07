Antella contracta 14 persones durant els mesos d’estiu gràcies al Pla d’Ocupació del SEPE

Connect on Linked in

Durant els mesos d’estiu, l’Ajuntament d’Antella contracta un total de 14 desocupats i inscrits en Labora a l’ocupació de peó agrícola. En total, són 14 els llocs de peó que ofereix el consistori. Gràcies al Programa de Foment de l’Ocupació Agrària, impulsat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, aquests 14 veïns d’Antella reben una oportunitat laboral durant els mesos d’estiu i participen en la campanya agrícola. Així ho va decidir l’Ajuntament, que ha seguit un minuciós criteri de selecció tenint en compte diverses consideracions per contractar estes persones que realitzen diferents tasques agrícoles durant l’època estival com la millora ecològica de l’entorn natural de l’Assut d’Antella i la neteja i la conservació de camins rurals i de l’àrea tallafoc perimetral al nucli de la població.

Dins de l’expedient SEPE-Corporacions locals, aquest programa permet que gent que està passant penúries econòmiques per la situació actual, en la mesura del possible, puga tenir accés a una remuneració per una feina. “Estem en un moment molt dur per la crisi del COVID-19 i si a més sumem que en els mesos d’estiu la situació s’agreuja per a moltes persones, el consistori ha estimat oportú iniciar aquest projecte amb l’objectiu de prestar assistència, als més necessitats”, ha assenyalat Amparo Estarlich, alcaldessa del municipi.