Antella convoca un premi d’il·lustració per a recordar a Jaime Arcos Requena

L’Associació Cultural CILIM d’Antella convoca la primera edició del Premi d’Il·lustració Jaime Arcos Requena, amb el que busca dignificar socialment la imatge dels malalts mentals en general i dels que pateixen esquizofrènia en particular, a través de la persona de Jaime Arcos Requena, que va saber acabar els estudis de disseny i realitzar obres plàstiques i d’il·lustració, sobreposant-se a la seua greu malaltia.

Aquest premi vol ser un crit contra la invisibilitat i l’ostracisme envers aquestes persones. Una demanda perquè les institucions hi destinen més recursos públics a fi de proporcionar-los una atenció psicològica i psiquiàtrica més sovintejades en el temps, que els permeta una qualitat de vida digna. També busca ressaltar la importància i la necessitat que té, per a aquests ciutadans i ciutadanes, de poder demostrar-li a la societat les seues capacitats, distintes en cada cas, però que els ajuden a créixer, i a ser reconeguts en la comunitat de manera plena.

En aquesta primera convocatòria es farà una exposició-homenatge de les obres de Jaime Arcos Requena, al Palauet d’Aiora de València, que va ser el seu barri, i alhora s’exposaran les obres que hi hagen participat. Així mateix, en la inauguració de l’exposició es farà públic el guanyador o guanyadora i es lliurarà el premi. S’explorarà la publicació de l’obra guanyadora en la revista La Lloca, publicació anual de l’Associació Cultural CILIM.

Hi haurà un premi únic de 500 € i es lliurarà al guanyador o guanyadora una estatueta d’una il·lustració de Jaime Arcos Requena.

Les obres hauran de realitzar-se en suport digital (amb una resolució mínima de 300 dpi) i en format jpg o png, o en paper (amb un màxim de format A3). En el primer cas s’hauran d’enviar a la següent adreça electrònica: lamentencantada@gmail.com, amb un arxiu on conste el nom del premi, el títol de l’obra i les dades personals: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon de contacte i fotocòpia del DNI.

Si es tracta d’una obra en paper s’haurà d’enviar a la següent adreça: Josep Micó C/ Sant Cristòfol, 6 Antella 46266, dins d’un sobre a l’anvers del qual constarà el nom del premi. Com a remitent hi constarà el nom i cognoms i l’adreça de l’autor o autora. En un sobre tancat hi hauran de constar les dades que s’han d’enviar a l’arxiu de l’obra digital (punt C de les bases).

L’Associació Cultural CILIM es reserva el dret d’utilitzar i reproduir, sense ànim de lucre i sempre fent constar el nom de l’autor/a, l’obra guanyadora, exclusivament amb finalitat promocional del premi i del guanyador o guanyadora, i també la possibilitat d’exposar indefinidament la seua obra. El termini de presentació de les obres finalitzarà el 7 de gener del 2020, a les 24 h.