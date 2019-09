Antella, Cotes i Sumacàrcer entren en el ‘Top 10’ de poblacions que més envasos de vidre reciclen en la Ribera

Connect on Linked in

El Consorci Ribera i Valldigna, encarregat dels serveis relacionats amb la gestió de residus domèstics i de la xarxa d’ecoparcs, situa en un informe a Antella, Cotes i Sumacàrcer com a municipis que més envasos de vidre reciclen a la comarca. En la llista global, Antella, amb 27 quilograms per habitant, se situa en quarta posició, només superada per l’Énova, Sant Joanet i Benicull del Xúquer, líder amb 37 quilograms per veí. Cotes ocupa la sisena posició amb 25 quilograms per habitant, mentre que Sumacárcer tanca el ‘Top 10’ amb 23 quilograms per persona. “Les dades demostren que les poblacions de la Vall del Xúquer estan compromeses amb el reciclatge.

El temps en el qual es creia que cuidar el medi ambient era cosa de quatre ja ha passat. Es tracta d’un xicotet gest que té més transcendència de la que pensem. Continuarem apostant per campanyes de conscienciació que ens permeten millorar les xifres obtingudes fins al moment”, explica David Pons, alcalde de Sumacàrcer.

I és que la ciutadania està cada vegada més conscienciada de la necessitat de cuidar l’entorn a través de xicotets gestos com la separació de residus en els diferents contenidors habilitats en la via pública. “Tot el que no es recicla acaba en abocadors i el seu cost és major tant des d’una vessant econòmica com mediambiental. Estem molt contents amb aquests registres, però no ens conformem. Volem continuar lluitant contra el canvi climàtic”, assenyala Rosa Emilia Lorente, alcaldessa de Cotes.

Segons dades d’Ecoembes i Ecovidrio, en 2018 l’entitat va recollir prop de tres milions de quilograms d’envasos lleugers, paper, cartó i vidre, la qual cosa suposen 275 tones més que en 2015 i 1,22 quilograms més per habitant. A aquestes quantitats cal sumar també els 33 milions de tones de residus selectius computats en els ecoparcs, que durant enguany han sigut sotmesos a un important procés d’informatització per a millorar el seu funcionament i la recollida de dades.