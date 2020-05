Antella destina 13.000 euros addicionals a les ajudes socials

Connect on Linked in

La crisi de la COVID-19 ha obligat els municipis a prendre mesures extraordinàries i Antella no s’ha volgut quedar enrere. El consistori que dirigeix ​​Amparo Estarlich es va reunir d’emergència recentment i va adoptar un paquet de mesures extraordinàries per l’emergència sanitària que assota el país i a tot el món. Per això, es va aprovar una generació de crèdit del pressupost del consistori, augmentant la partida de Serveis Socials en 13.000 euros, destinats a ajudes socials per als veïns i veïnes de la localitat. D’aquest pressupost aprovat, el consistori destinarà una part a la compra de mascaretes per a la protecció de la població i als productes de neteja per desinfectar els carrers de la localitat.

També s’ha realitzat un desemborsament important en equips de protecció individuals (EPI) per garantir la seguretat dels treballadors i finalment s’han augmentat les ajudes individuals i personals per a la gent amb pocs recursos econòmics que s’ha vist més afectada encara en aquesta crisi sanitària. Destacar també que els diferents regidors de Cultura, Festes i Educació han posat part dels seus pressupostos a la disposició del consistori per seguir augmentant la partida adreçada als Serveis Socials. “Volem llançar un missatge de tranquil·litat a la població i dir-los que el consistori estarà amb ells i elles en aquests moments. Aquest augment de les ajudes socials és una bona mostra i si cal seguiran creixent les quantitats destinades a la nostra gent, perquè és el moment de recolzar-los i donar-los suport en aquesta situació difícil”, ha afegit Amparo Estarlich, alcaldessa del municipi.