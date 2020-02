Antella escomet una reforma integral dels accessos al nucli urbà per Gavarda

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Antella està protagonitzant diverses obres que transformaran l’aspecte del municipi en alguns dels enclavaments més importants de la localitat. Des de fa un parell de setmanes s’estan escometent les obres en l’entrada al nucli urbà per Gavarda, en la qual s’elimina la rotonda d’accés per les seues escasses dimensions i també la zona central que dividia els dos carrils, per la qual cosa guanyaran en espai.

Està previst que s’instal·le un gran sistema de clavegueram que servirà per a digerir l’aigua que baixa dels carrers alts en èpoques de pluges i la font central s’elimina per a evitar l’aparició de legionel·la, propi de fonts en desús. La inversió serà d’al voltant de 80.000 euros en un projecte que es pot escometre gràcies a les ajudes concedides per la Diputació de València a través de les seues Inversions Financerament Sostenibles (IFS). Està previst que les obres finalitzen en les pròximes setmanes.

La millora de l’accessibilitat suposa l’eliminació de la franja central (actualment jardineres i una font ornamental), la qual dificulta el correcte accés de vehicles, especialment pesats, que utilitzen aquest vial de gran importància en la xarxa de transport local. Aquests elements estaven dimensionats per a l’ús de vehicles turisme, la qual cosa dificulta l’ús per vehicles mitjans de repartiment, camions i similars. Especialment, el vial afectat suposa la principal via d’accés a la població i a les zones industrials i agrícoles. Les actuacions pretenen l’eliminació d’aquests obstacles amb la formació d’una secció viària apta per a l’ús de tota mena de vehicles, a més d’esmenar la deficiència de punts de recollida d’aigües pluvials, la qual cosa obligava a situacions d’evacuació d’aigües per superfície. Això ocasionava, a més del perill i les molèsties a la població, l’aparició d’erosions en els paviments, amb pèrdua parcial.

La solució que s’està executant és la millora de la secció viària de l’Avinguda Regne de València, amb l’eliminació dels obstacles centrals, la creació d’una xarxa d’evacuació d’aigües pluvials i la reposició de paviments en les zones eliminades i en la resta d’àmbit d’actuació. Es renovaran els caps de pous i embornals, adequant-los a les rasants finals i s’establirà en la rotonda central una olivera i pedra de molí.