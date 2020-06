Antella i Sumacàrcer tanquen l’accés a l’Assut i l’Esgoletja per a garantir les mesures de seguretat contra el Covid-19

Print This Post

Els ajuntaments de Sumacàrcer i Antella s’han vist obligats a prendre una decisió històrica: Tancar els accessos a l’Assut i l’Esgoletja, els paratges naturals al costat del riu Xúquer que tots els estius es converteixen en dos dels centres turístics més importants de l’interior valencià.

Els consistoris han hagut de prendre la decisió a causa de les exigències marcades pel Ministeri de Sanitat i la conselleria, que obliguen a garantir la distància de dos metres entre les persones i desinfeccions constants de les instal·lacions. La falta de personal municipal fa impossible poder garantir aquestes mesures, per la qual cosa els ajuntaments es veuen obligats a tancar l’accés.

La mesura entra en vigor immediatament i està sotmesa a possibles canvis en els pròxims mesos però és molt complicat que es puga revertir aquesta situació aquest estiu , segons comenta l’alcaldessa d’Antella, Amparo Estarlich.

Els equips de govern que dirigeixen Estarlich i l’Alcalde de Sumacàrcer ,David Pons, han estat durant diverses setmanes treballant el tema en coordinació amb les administracions superiors i la voluntat era poder deixar accés a la natació però l’exigència de les mesures fan impossible l’aplicació a pesar que el turisme es converteix cada estiu en un dels pulmons de l’economia local. Han buscat totes les solucions possibles però finalment no ha sigut viable, segons argumenta David Pons.

La secció de Turisme de la Generalitat Valenciana va presentar el diumenge 31 de maig de 2020 una guia específica per a les platges continentals on s’especifica que el bany en nombroses desenes de gorgs i rius de la Comunitat Valenciana haurà de prohibir-se aquest estiu “si no es poden garantir les correctes mesures sanitàries i es recomana la prohibició del bany”.