Antella inicia la posada en valor del Poblat Iber Creueta Alta, en funcionament fins el segle I a. C.

Baix l’impuls de la Regidoria de Cultura i el compromís de tot l’Equip de Govern, l’Ajuntament d’Antella ha començat les tasques de posada en valor del Poblat Iber Creueta Alta, el projecte del qual està actualment en redacció. Amb el patrocini de València Turisme s’ha instal·lat una senyalització bàsica, informativa i direccional del jaciment. Un primer pas per a la difusió, conscienciació, i futura recuperació del conjunt.

El jaciment de la Creueta Alta és per la seua localització, dimensions i característiques defensives un enclavament estratègic de control del riu Xúquer (riu Sucro en època ibèrica), que era per aquell temps una frontera natural entre dos territoris tan importants com la Contestània al sud, i l’Edetània al nord. Es tractaria doncs d’un recinte emmurallat de grans dimensions que va estar en funcionament segurament fins el segle I a. C., amb una fisonomia ovalada adaptada a l’orografia del tossal on s’alça, amb la disposició típica ibèrica estructurada al voltant d’un camí central, ara fossilitzat per a usos agrícoles. L’abundància de restes de molins rotatoris trobats donen bona mostra de la importància i potencial del poblat ibèric de la Creueta Alta.

Les notables oportunitats que ofereix la posada en valor del jaciment Creueta Alta per al desenvolupament turístic cultural d’Antella, presenten el jaciment com a recurs infrautilitzat que, mitjançant determinades accions de recerca, excavació arqueològica, conservació i difusió, pot, en un termini de temps relativament breu, convertir-se en un dels atractius turístics més grans d’Antella i en un element cultural de primer ordre a la Ribera Alta.