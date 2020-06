Antella s’actualitza telemàticament i expedirà certificats digitals

Connect on Linked in

El consistori d’Antella que dirigeix ​​Amparo Estarlich ha confirmat que ampliarà els seus serveis amb l’emissió de certificats digitals en una mostra d’innovació i progrés digital. Així ho ha confirmat la primera edil, que ha anunciat que Antella ja és nou Punt de Registre d’Usuari de l’ACCV i per tant, els veïns i les veïnes de la localitat podran gaudir d’aquest servei que té l’objectiu de proporcionar els mecanismes d’identificació telemàtica segura en els tràmits administratius a través d’internet en l’àmbit dels certificats digitals i les tecnologies associades.

El propòsit d’aquesta mesura, segons l’alcaldessa d’Antella, és que la localitat se seguisca adaptant als temps canviants i a les noves tecnologies per oferir la màxima qualitat i donar un servei més òptim als habitants del municipi. El certificat digital és un document electrònic que identifica una persona amb una clau pública i li dóna l’opció de fer diferents gestions i tràmits per internet i també agilitza la realització dels mateixos sense límit d’horaris. “Aquest nou sistema s’està implantant ja en molts àmbits i en Antella mantenim el ferm compromís de renovar-nos dia a dia i d’actualitzar-nos i per tant volem apropar les noves tecnologies als nostres ciutadans perquè puguen fer-ne ús. A més, totes les accions que serveixen per oferir una major comoditat i un servei millorat als nostres ciutadans seran acollides per la nostra part amb la intenció de millorar en qualitat”, ha assenyalat Amparo Estarlich, alcaldessa del municipi.