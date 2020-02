Antella, Sumacàrcer i Alzira recuperen la memòria col·lectiva sobre el riu Xúquer

Connect on Linked in

Recuperar la memòria que les societats riberenques tenen sobre el riu Xúquer. Eixe és l’objectiu de diverses localitats com Sumacàrcer, Antella i Alzira que estan desenvolupant un projecte conjunt amb el qual es pretén reviure les sensacions, emocions i records que els seus veïns i veïnes tenen sobre un riu que els ha donat tantes alegries com penes durant la història. L’empresa encarregada del projecte és Bressol Produccions, de Carcaixent, que es dedica principalment a fer projectes documentals (el més valorat seria “Famdeterra” i altres sobre educació i socials). “Sucro” és un documental sobre el riu Xúquer per unir memòria oral, paisatge i accions participatives, tot des d’una mirada observacional, contemplativa i ficant en valor la història de les persones que han habitat vora el riu.

Per desenvolupar el projecte primer es va aconseguir la col·laboració del Museu d’Etnologia de València a través del qual i canalitzat en la seua iniciativa “Museu de la Paraula”, van realitzar trenta entrevistes a persones majors de setanta-cinc anys. Segons Vicent Pons, un dels promotors de Bressol Produccions: “Primer férem una recopilació de fotografies antigues tant d’arxius locals com domèstics per, sobre elles, realitzar les entrevistes de més d’una hora de duració. Aquest treball ens va servir per a fer la investigació del documental.

Després proposàrem a la Mancomunitat de la Ribera Alta realitzar una prova pilot sobre com reacciona la memòria col·lectiva davant una imatge antiga. Per això realitzàrem les tres intervencions artístiques en Antella, Sumacàrcer i Alzira. La idea era recollir testimonis a peu de carrer de la gent al veure la fotografia. Era una acció efímera però que, per un temps, serveix per recordar com era el riu antigament. Aquest projecte, que hem resumit en la edició del vídeo, ens serveix per anar treballat el concepte de recuperació de la memòria oral, que és un pilar fonamental en el documental que estem preparant”. Els responsables establien una fotografia gegant d’un moment històric del Xúquer i gravaven la gent reflexionant sobre ell, amb tots els records a flor de pell. Les societats riberenques han desenvolupat bona part de la seua història al riu, convertint-lo en part del seu oci, economia o cultura.

La marca Sucro engloba totes les accions sobre el Xúquer, encara que després disposen de vida pròpia i es divideixen en diverses activitats que sempre intenten relatar i recuperar la vida de les societats riberenques. El documental es troba a l’actualitat a la fase de preproducció, mentre es cerca el finançament per poder fer-lo realitat. El Museu d’Etnologia de València assumirà al voltant del 40 % del cost.