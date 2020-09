Antella, Sumacàrcer i Gavarda senyalitzen els Camins del Riu Xúquer per a promoure el turisme d’interior

Print This Post

Turisme responsable contra la despoblació, amb el riu com a còmplice. Els ajuntaments de Sumacàrcer, Antella i Gavarda van activar recentment un projecte de senyalització de diferents recorreguts paisatgístics que unixen els seus espais ambientals més representatius amb l’objectiu d’oferir activitats lúdic-esportives als visitants. L’equip multidisciplinar de la companyiaTerra de Patrimoni, estudia i redacta plans directors, memòries valorades, projectes bàsics i d’execució per a la recuperació d’edificis històrics i jaciments arqueològics, així com la tramitació d’ajudes i subvencions autonòmiques i estatals. En el cas de Gavarda, Antella i Sumacàrcer s’ha posat en valor els recorreguts ambientals a través de senyalística que explica els entorns i dóna a conèixer la història dels diferents municipis. Qui s’endinse pel camí del riu Xúquer podrà fer-ho amb o sense el plànol digitalitzat sense problemes i amb una informació bàsica d’allò que podrà vore i visitar.

L’idea és aconseguir un itinerari practicable i amb contingut que permeta als visitants conèixer de primera mà tot el patrimoni material i immaterial d’estes localitats.