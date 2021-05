Antonello Manacorda debuta a les Arts amb obres de Berlioz, Debussy i Mendelssohn-Bartholdy

Print This Post

L’ascendent ‘mezzosoprano’ Marianne Crebassa posa la seua veu en el cicle de cançons ‘Les nuits d’été’, de Berlioz, que tanca la primera part del concert

El director torinés, una de les batutes de més projecció en el circuit internacional, dirigeix per primera vegada l’Orquestra de la Comunitat Valenciana amb aquest suggeridor programa

Antonello Manacorda debuta al Palau de les Arts amb obres de Berlioz, Debussy i Mendelssohn-Bartholdy demà dissabte, 29 de maig, a les 19.00 h a l’Auditori.

El director torinés, una de les batutes de més projecció en el circuit, dirigeix per primera vegada l’Orquestra de la Comunitat Valenciana amb una suggeridora selecció d’obres, per a la qual comptarà amb l’ascendent ‘mezzosoprano’ Marianne Crebassa com a solista.

Inicia el programa la cèlebre obertura d’‘El somni d’una nit d’estiu’ que Felix Mendelssohn-Bartholdy va compondre amb tan sols 17 anys, fascinat i inspirat per la comèdia homònima de William Shakespeare.

Seguirà, mantenint les nits estivals com a fil conductor i la figura de Shakespeare, el cicle de cançons ‘Les nuits d’été’, de Berlioz, amb el qual l’ascendent ‘mezzosoprano’ Marianne Crebassa cantarà per primera vegada a les Arts. Compost a partir de poemes del seu amic Théophile Gautier, Hector Berlioz evoca amb aquesta obra la seua coneguda admiració pel geni de la literatura anglesa.

Tanca la vetlada una de les pàgines per a orquestra més apreciades de Claude Debussy, ‘La mer’, a més de ser una de les obres més estretament vinculades a la història de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, amb la qual la formació titular de les Arts va protagonitzar la seua primera actuació internacional a La Fenice de Venècia en 2007.

Les Arts recorda que els preus de les localitats per a aquest concert oscil·len entre els 30 i els 45 euros.

Antonello Manacorda

Estret col·laborador de Claudio Abbado, amb qui va fundar la Mahler Chamber Orchestra, formació de la qual va ser concertino durant huit anys, Antonello Manacorda és actualment un dels directors amb més projecció de la seua generació, requerit pels principals teatres i orquestres.

Especialment apreciat per la seua versatilitat, la riquesa del seu bagatge musical i cultural ha permés al director torinés consolidar un ampli repertori —tant operístic com simfònic—, principalment de compositors francesos, alemanys i italians.

Així mateix, Manacorda cultiva una important faceta discogràfica. Director artístic de la Kammerakademie Potsdam des de 2010, ha gravat amb la formació sengles cicles de Mendelssohn i Schubert, que han rebut els màxims elogis de la crítica així com l’ECHO Klassik 2015 en la categoria ‘Millor orquestra de l’any’. Amb la Het Gelders Orkest, formació de la qual és director principal des de 2011, ha registrat, així mateix, peces de Ravel i Debussy, Mahler i Berlioz.

Marianne Crebassa

Des que va debutar als 21 anys a l’Òpera de Montpeller, la ‘mezzosoprano’ Marianne Crebassa ha protagonitzat una fulgurant trajectòria fins a convertir-se en una de les veus més cotitzades en la seua tessitura.

Reconeguda i premiada per les seues exquisides interpretacions, els principals teatres d’òpera, festivals, sales de concert i auditoris, des del Festival de Salzburg o els Proms londinencs, fins a Viena, Berlín, Milà, Nova York o París, requereixen la presència de la jove artista francesa.