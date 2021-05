Antoni Montagudo presenta el grup Òrbites a Antella amb un concert el 29 de maig

Connect on Linked in

La cultura comença a normalitzar, encara que amb moltes mesures de seguretat, la seua activitat. Este proper 29 de maig, el grup Òrbites actuarà a Antella, lloc de naixement del seu vocalista i guitarra, Antoni Montagudo. El so d’este grup jove, format pel mateix Montagudo, junt Albert Belda a la bateria, Santi Cigues com a guitarra solista, Jaume Planells al baix i Íñigo Soler als teclats, envoltaran els carrers d’esta localitat riberenca amb temes com ‘Milers d’Espurnes’, una de les cançons del seu segon àlbum, Celobert, que veurà la llum eixe mateix dia, pel que suposa una especial posada en escena de presentació.

‘Milers d’Espurnes’ arriba amb un videoclip gravat a la localitat del seu vocalista, concretament a la Casa Rural Ca Sunsi, amb una estètica costumista i marcada per la quotidianitat. Un viatge a casa és el que viurà Montagudo en presentar el tema als seus veïns: “Era una gran quimera que tenia, la de cantar al meu poble i la presentació d’este nou àlbum era perfecta. Des de l’Ajuntament ens han ficat les coses molt fàcils, tant per a gravar el videoclip com per a fer la presentació i els veïns i veïnes s’han integrat molt bé a la nostra música. Això, per a un antellà com jo, és un orgull”. El vocalista d’Òrbites ha destacat la capacitat del grup d’apostar per la música a una època de crisi: “El llançament de les dues primeres cançons de l’àlbum ha sigut excel·lent. Moltes visualitzacions, bones crítiques i felicitacions pel treball, un resultat molt positiu que ens anima a seguir treballant”.

L’àlbum Celobert va ser gravat abans de l’inici de la pandèmia i s’ha mantingut en repòs fins a aquest mes de maig, quan per fi veurà la llum, encara que el passat 19 de febrer ja es va fer el llançament del primer single ‘Vull Esprintar’. Serà el segon àlbum llançat per Òrbites, després de Felicitat Interior Bruta, en 2018.