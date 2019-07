Aparatós accident al pont de la carretera d’Inagra a Sueca

Connect on Linked in

Ahir al migdia un turisme amb dues persones procedent de les platges de Sueca va sofrir un espectacular accident al pont del Camí de la Tarranquera. El vehicle, que es va precipitar des de dalt del pont fins a impactar als camps d’arròs a causa d’una velocitat inadequada a les característiques d’aquesta via secundària, ha quedat pràcticament destrossat. La Policia Local va actuar de manera immediata prestant auxili a les persones accidentades i ajuda sanitària i va ser l’encarregat de realitzar les primeres gestions, fins que va arribar la Guàrdia Civil, encarregada d’investigar l’accident, ja que la via interurbana és de la seua competència. Llevat l’espectacular sinistre els dos integrants del vehicle van poder eixir pel seu propi peu, però foren evacuats pels serveis d’emergències per precaució, encara que no es tem per la seua vida.

Durant l’època estival, temps en el que més desplaçaments es produeixen en carretera, s’incrementa la circulació a les carreteres secundàries de la zona augmentant així també els accidents en aquestes. Cada any, més de 900 persones moren en accident de trànsit ocorregut en carreteres convencionals, vies que tenen un sol carril de circulació en cada sentit i que no disposen d’una separació física entre tots dos sentits. A causa de l’alta sinistralitat i de la peculiaritat de les característiques en aquest tipus de vies a Sueca, ja que tenen un perill afegit perquè moltes d’elles porten aigua a les dues parts de la carretera (amb els camps d’arròs i séquies), des de la Policia Local es prega que s’extremen les precaucions i complisca les normes estipulades en aquestes vies.

Augment de les actuacions policials a Sueca i la seua zona marítima

Amb l’entrada en la temporada estival s’ha produït un augment significatiu en tota l’activitat policials. En aquesta època el grup de la Policial Local desenvolupa un increment en la labor preventiva i d’intervenció per a la convivència a la ciutat de Sueca. En aquest cap de setmana cal destacar l’actuació policial a diferents casos que han ocorregut com: la realització per part dels agents d’una reanimació cardiopulmonar (RCP) a una persona que va perdre la consciència i es va desplomar al carrer, i la detenció d’un individu, gràcies a la col·laboració ciutadana, acusat de robatori a diferents domicilis de la zona costanera després d’iniciar-se una persecució. Serveis d’ajuda humanitària, accidents de trànsit i prevenció d’aquests i robatoris i actuacions a la zona marítima entre d’altres, són els serveis en els quals la Policia Local més està actuant.