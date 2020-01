Apareixen set dofins encallats durant el temporal

Print This Post

Quatre exemplars van ser trobats a Dénia, dos a la Malva-rosa i El Saler

Un total de set dofins han aparegut encallats en les costes de la Comunitat Valenciana durant el temporal passat, segons ha constatat la Xarxa de Varamientos, composta per la Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica. Universitat de València i Fundació Oceanogràfic.

El 20 de gener van aparéixer en Els Marines de Dénia una cria i un dofí llistat adult. L’endemà es van registrar dos dofins llistats també en la mateixa localitat. El dia 22 es va trobar un exemplar encallat a la Malva-rosa i després un altre en El Saler i l’últim a trobar-se va ser el d’un dofí, aquesta vegada mular, a Dénia.

L’actuació de la Xarxa de Varamientos ha sigut possible gràcies a la col·laboració ciutadana, amb avisos al 112, i a la intervenció de les policies locals de les poblacions.

Fonts de la Fundació Oceanogràfic han explicat que quan aquests cetacis es moren s’afonen en la mar i passen així a formar part de la cadena alimentària, però un percentatge desconegut, encara que s’estima que baix, arriba a la platja en diferents graus de descomposició. Quan es produeixen temporals forts és possible que els animals que tenen compromesa la seua salut per causes diverses es troben mes a la mercè de l’onatge.