APASU i l’Ajuntament de Sueca posen en marxa una iniciativa pionera que millorarà el dia a dia de les persones amb autisme i diversitat funcional

Connect on Linked in

L’Associació de Pares d’Autisme de Sueca, APASU, i la Regidoria d’Educació han posat en marxa un projecte innovador a la nostra ciutat que té per objectiu facilitar el dia a dia de les persones amb autisme, així com de totes aquelles que tinguen algun tipus de diversitat funcional. La iniciativa consisteix en la col·locació d’uns pictogrames (dissenyats tenint en compte les necessitats d’estes persones) en llocs visibles d’edificis públics. “Només vaig assumir les responsabilitats d’esta Regidoria, l’associació APASU em va proposar este projecte que portaven un temps volent posar en marxa i no havia sigut possible. De seguida ens vam posar a treballar en ell i hui és ja una realitat amb la instal·lació dels primers pictogrames en alguns dels edificis i serveis públics de la nostra ciutat, com ara l’Ajuntament, la Casa de la Cultura, Sueca Televisió o la Biblioteca”, ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.



Depenent de les característiques de l’edifici, el cartell indicatiu es col·locarà en la façana o en una zona pròxima amb bona visibilitat. En total es col·locaran entre 70 i 75 pictogrames per tota la ciutat, elaborats amb un material resistent en ser exposats a la intempèrie. “La finalitat és que qualsevol persona amb autisme, algun tipus de diversitat funcional, persones estrangeres o fins i tot persones majors que tinguen dificultat per a orientar-se o parlar, puguen identificar de seguida el lloc en el qual es troben a base d’uns dibuixos representatius fàcilment recognoscibles”, ha assenyalat Vázquez.



Segons explica Rubén Pastor, secretari d’APASU, este projecte va nàixer en descobrir per intenet una iniciativa similar que s’estava desenvolupant a Navarra. Van comprovar l’èxit que havia tingut i que a poc a poc s’anava expandint a altres comunitats com la nostra en poblacions com ara Alzira, Burjassot o Mislata. “Creiem que gràcies a estos pictogrames millorarem i facilitarem en gran mesura la vida d’estes persones que en el seu dia a dia depenen molt de les imatges per a identificar on estan, si tenen gana o set, etc…. Amb este mètode de les imatges, l’acompanyant sap què necessiten a cada moment”, ha explicat Pastor.



Els pictogrames compten a més amb un codi QR que indica la ubicació amb un àudio a través del telèfon mòbil. Per a la presidenta d’APASU, Sonia Perucha, “els pictogrames funcionen com a anticipació. Les persones amb diversitat funcional o autisme necessiten anticipar on anirà perquè sinó pot provocar-los una crisi a causa del desconeixement. Realment tots utilitzem pictogrames en la nostra vida diària, quan vas al bany en un lloc públic, quan veus un senyal de STOP… Este tipus de pictogrames serveixen per a qualsevol mena de discapacitat amb problemes de comunicació”.



Després de la seua col·locació en llocs públics, el següent pas serà col·locar-los també en establiments privats, comerços, etc., així com ampliar el projecte a més municipis de la Ribera.



L’associació APASU compta en l’actualitat amb 20 famílies de Sueca. Els seus responsables animen a tota la població a col·laborar amb ells encara que no tinguen cap familiar amb autisme. Si es desitja contactar amb ells, poden consultar-se els seus perfils de Facebook i Instagram apasu_autisme, o en la seua seu, situada al costat dels Jutjats, en horari de 18 a 20.30 hores, els dimecres i dijous.