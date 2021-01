APPI renova la seua imatge per a adaptar-se a la seua nova etapa com a marca paraigua de les dues EGM d’Almussafes

Print This Post

La digitalització i la modernització guiaran els pròxims passos de l’associació i la nova imatge pretén reflectir aqueixa nova etapa a més de ressaltar valors com la connexió i el factor humà



En 1997, un any després de la inauguració del polígon Joan Carles I, es va fundar l’associació que hui és Associació de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa (APPI). Una entitat amb 24 anys de trajectòria que en aquest 2021 estrena imatge per a abordar una nova etapa en la qual l’associació funcionarà com a marca paraigua de les dues Entitats de Gestió i Modernització que s’han constituït en els polígons d’Almussafes, el polígon Nord i el Joan Carles I, mentre continua gestionant la part del Joan Carles I situada a Picassent i el polígon L’Ermita del Romaní, a Sollana.



Una imatge més moderna que, respectant l’opció cromàtica de tons blaus, pretén reflectir més fidelment els innovadors reptes que abordarà l’associació en els pròxims anys, sent la primera associació voluntària d’empreses que ha aconseguit constituir dues EGM en la Comunitat Valenciana.

Entre aqueixos reptes, la implantació d’un projecte pioner de polígon intel·ligent en l’àrea industrial Joan Carles I, ocupada majoritàriament per empreses d’automoció proveïdores de la multinacional Ford. Es tracta d’una iniciativa que va començar a gestar-se fa dos anys amb la redacció d’un plantejament pilot per part de l’Agència Valenciana de la Innovació i que ja compta amb el compromís de l’Ajuntament d’Almussafes per a invertir més de 300.000 euros durant aquest 2021 per a implantar la primera fase.



Amb la constitució de les dues EGM, APPI empararà a les dues entitats de gestió i modernització en tots aquells serveis que prestava l’associació i que no estan contemplats en la llei autonòmica de Gestió i Modernització de les àrees industrials com a objecte de les EGM.



La gerent de APPI, Romina Moya, relaciona la renovació de la imatge de l’associació amb la implantació d’aquesta llei autonòmica pionera a Espanya i els canvis que suposarà: “Després de 24 anys de la creació de l’entitat i 8 des que es va professionalitzar la gestió, hi ha hagut molts canvis i l’aprovació de la llei és com una transició cap a alguna cosa que volíem aconseguir: que el polígon Joan Carles I fóra considerat una àrea avançada per a poder fer el pas a polígon intel·ligent”, assenyala Romina Moya, al mateix temps que ha recordat que espera que el Polígon Nord, àrea consolidada, puga continuar avançant i adaptar les innovacions que s’implementen en el polígon dels proveïdors de Ford.

En el mateix sentit, espera aconseguir que el polígon L’Ermita del Romaní transite també per aquest camí i puga convertir-se en EGM quan l’Ajuntament de Sollana tinga disponibilitat per a això.

“Tanquem un cicle de huit anys amb un intens creixement en el qual quasi hem aconseguit el 100% d’associacionisme i que culmina ara amb la creació de les dues EGM, la qual cosa demostra el suport dels empresaris al projecte de gestió i modernització de les àrees industrials”, afig la gerent, qui ha destacat que aquesta nova etapa aprofundirà en els valors de de esforç, col·laboració i experiència que sempre ha defensat APPI als quals s’afigen aspectes com la digitalització i la connexió sense perdre mai de vista el factor humà.



Un suport que també ha arribat des de l’Ajuntament d’Almussafes, fonamental per a aconseguir aquestes fites per part de APPI. L’alcalde, Toni González, ha defensat sempre la necessitat de professionalització de les àrees industrials del municipi, constituint les EGM i convertint-se en polígons consolidats o avançats directament, la qual cosa implicarà, a més, poder optar a subvencions regionals, estatals i europees. “Per això hem recolzat sempre la seua actuació i enguany destinarem 300.000 euros per a la implantació d’un projecte de polígon intel·ligent”, ha declarat.