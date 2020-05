APPValència i la Web COVID-19 València una guia digital per actuar en la fase 1

Connect on Linked in

El portal coronavirus.valencia.es oferix un seguiment de la pandèmia i recursos a la ciutadania i ja ha rebut més de 154.000 visites.



El regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, ha presentat hui una guia virtual i noves ferramentes smartcity del portal COVID-19 València amb què “des de l’Ajuntament de València volem fer més fàcil a la ciutadania l’adaptació a la nova fase 1 de la desescalada”. Tant la guia com les ferramentes digitals han sigut desenvolupades per l’Oficina de Ciutat Intel·ligent i estan a disposició de la ciutadania al web http://coronavirus.valencia.es, que ja ha rebut més de 154.000 visites, així com a l’APPValència, disponible gratuïtament per a dispositius Android i iOS en els respectius repositoris d’aplicacions.



La guia oferix “de manera comprensible i gràfica indicacions sobre allò que la ciutadania i el comerç o l’hostaleria podem fer a partir de hui i durant tot el temps que dure la fase 1 de la desescalada per la COVID-19 que hui estrena la ciutat de València i en què ja es troba el conjunt del territori valencià”. Així, mitjançant pictogrames i textos senzills, “la ciutadania pot obtindre informació útil sobre les noves condicions que afecten aspectes com ara el comerç, la mobilitat interprovincial, l’aforament a espais com biblioteques i llocs de culte, les condicions per a les reunions amb familiars i amistats de fins a deu persones o l’obertura de les terrasses de l’hostaleria”. Junt a esta guia, la ciutadania podrà trobar també un recull amb altres recursos semblants editats per la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Sanitat així com les respostes a les preguntes més freqüents. Igualment es manté un esquema horari sobre les diverses franges reservades per a l’activitat esportiva i les passejades dels diferents grups d’edat.



Entre els recursos smarcity que s’han adaptat a la fase 1 de la desescalada es troba la ferramenta que permet calcular l’àrea compresa a un quilòmetre del domicili en què, també durant la fase 1, es mantenen les restriccions a la mobilitat referents a les passejades dels diferents grups d’edat. Esta nova funcionalitat, que s’ha integrat directament en AppValència junt a la resta d’informació geolocalitzada, també s’oferix a la secció ‘A Prop de mi’ del web, on es mostra sobre un mapa interactiu de recursos i servicis públics com ara centres de salut, farmàcies, comissaries de policia i mercats municipals entre altres.



Igualment —junt a un complet recull de recomanacions i un ampli catàleg de recursos, com ara ajudes i subvencions als col·lectius més afectats— el portal COVID-19 València continua oferint informació actualitzada, amb dades i gràfics, sobre l’evolució de la pandèmia tant al territori valencià com a la resta de l’Estat, mitjançant diversos panells smart que s’actualitzen diàriament amb les dades oficials proporcionades per les autoritats sanitàries.



El regidor d’Agenda Digital ha afirmat que “una vegada iniciada la fase 1 també és especialment interessant monitoritzar els quadres de ciutat per comprovar els ritmes de la transició i l’activació econòmica i social de la ciutat”. Estos quadres de comandament —que tenen una completa versió interna i un resum públic disponible al web—, “estan pensats per afavorir la millor presa de decisions amb dades permanentment actualitzades sobre aspectes tan diversos com el trànsit de vehicles motoritzats i de bicicletes, l’ús del transport públic, la contaminació, el consum d’aigua o la recollida de residus, entre altres”.



Fuset ha destacat que “durant tota la pandèmia des de l’Ajuntament de València hem orientat l’ús de la tecnologia a fer més fàcils i transparents les condicions del confinament, motiu pel qual l’ONU ha seleccionat el nostre equip tècnic per guiar la resposta smartcity de totes les ciutats del món des d’un grup de treball internacional”. Una vegada s’ha iniciat la desescalada del confinament previst per l’Estat d’Alarma “continuem apostant per la tecnologia per fer més fàcil la vida dels valencians i valencianes i obtindre informació veraç amb la qual gestionar de manera intel·ligent la ciutat”.