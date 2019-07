Aprén surf a les platges d’Alboraia

Connect on Linked in

Les escoles Xsa Surf i Mediterranean Surf School ofereixen classes i activitats a les platges de la localitat

Les platges d’Alboraia són un atractiu turístic sobretot en els mesos d’estiu. Però més enllà del turisme, visitants i residents tenen una àmplia varietat d’opcions d’oci i esport en elles, a més de nadar en el mar. Una d’elles és el surf i paddle surf.



Actualment, Alboraia disposa de dues escoles per a aprendre aquests esports, una a la platja de la Patacona i l’altra en Port Saplaya.



Mediterranean Surf School

Una de les escoles de surf d’Alboraia es troba a la Patacona. Es tracta de Mediterranean Surf School, la primera escola de surf a València i és un referent per a tota persona que vulga iniciar-se en aquest esport, ja que compta amb huit anys d’experiència. Aquesta escola oficial de la Federació Espanyola de Surf compta amb un programa de pràctiques i de formació per a monitors.



L’escola ofereix classes de surf i Stand Up Paddle (SUP), però no tot és aigua. També es poden practicar altres esports de lliscament com el longboard, una modalitat de skate més llarg que simula els moviments de la taula de surf sobre les ones. A més, també compten amb l’escola d’estiu per a xiquets i xiquetes de 6 a 17 anys, un programa de persones abonades, lloguer de material i activitats amb col·legis. Així mateix, els i les alumnes de l’escola tenen la possibilitat de canviar de mars durant els tres viatges programats a l’any.



Això sí, un dels punts forts d’aquesta escola és el seu programa de surf adaptat, una iniciativa que va començar amb xicotetes jornades de surf per a persones amb diversitat funcional, física o psíquica, i persones en risc d’exclusió social, en col·laboració amb diverses associacions. Després de l’èxit d’aquestes jornades, l’escola Mediterranean va aconseguir col·laborar amb l’ONG Kindsurf, una aliança que actualment permet oferir les classes de surf adaptat totes les setmanes. Diversos tècnics de l’escola i voluntaris, que sempre són necessaris, ofereixen el seu temps perquè aquestes persones puguen gaudir d’aquest esport.



Així mateix, l’escola participa també en competicions, com el Circuit Mediterrani de SUP Race, i organitza un campionat de surf entre octubre i gener.



Escola de Mar Xsa Surf

Per altra banda, a la platja de Port Saplaya trobem l’Escola de Mar Xsa Surf, que recull el testimoni de botigues com Praia Surfboards. Es tracta d’una escola oficial de la Federació Espanyola de Surf, i col·laboren amb ella amb formació de monitors i realització de pràctiques. Segons el seu director, Ramiro Caselli, el club de surf de l’escola funciona tots els caps de setmana de l’any i cada dia en què hi ha ones de setembre a juny. Això sí, encara que el mar a vegades no acompanya, el club té l’opció de classes en la piscina municipal, així com sessions en La Roda Indoor, una nau amb rampes de skate, i els pump trucks que té a prop l’escola. Així continuen “lliscant tot l’any”



A més de les classes de surf i paddle surf, l’escola també ofereix activitats per a grups, lloguer de material i el campus d’estiu per a edats compreses entre els 5 i els 15 anys. Una altra de les activitats especials, entre les quals també es troben els Surfaris, viatges que realitza l’escola dues vegades a l’any a altres zones de costa, també organitzen remades nocturnes en les nits de lluna plena. Així mateix, des de l’escola volen que els alumnes i alumnes siguen polivalents a l’hora de desenvolupar activitats nàutiques, per la qual cosa una vegada per trimestre fan alguna activitat amb vela lleugera i wind surf.